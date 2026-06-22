Fabio Cannavaro Özbekistan ve Portekiz maçı öncesi planlarını açıkladı

Özbekistan milli takımının teknik direktörü Fabio Cannavaro, Portekiz maçı öncesinde rakibin güçlü yönleri ve kendi takımının görevleri hakkında görüşlerini paylaştı.

Cannavaro, Portekiz kadrosunda birçok üst düzey futbolcu bulunduğunu ve Cristiano Ronaldo'nun da takımda yer aldığını belirtti. Portekizlilerin topa sahip olmayı sevdiğine, kısa paslarla oyunu kontrol ettiğine ve rakibe baskı kurma şansını azalttığına dikkat çekti.

Teknik direktör, «Portekiz her pozisyonda tehlikeli. Bu yüzden savunmada çok disiplinli olmalıyız. Top bizdeyken ise onlara sorun çıkarmaya çalışmalıyız» dedi.

Cannavaro, Cristiano Ronaldo'nun seviyesini ayrıca vurguladı. Ancak ona göre, maç başladıktan sonra futbolcuların rakibin yıldız isimlerine değil, kendi görevlerine odaklanmaları gerekiyor.

«Ronaldo büyük bir futbolcu ve büyük bir yıldız. Ancak karşılaşma başladığında tüm bunları unutmak gerekir. Sahadaki görevimize tamamen odaklanmalıyız» şeklinde konuştu.

İtalyan uzman, turnuva sonunda Özbekistan hakkında nasıl bir izlenim kalmasını istediğini de belirtti. Milli takımın Dünya Kupası'na ilk kez katılmasına rağmen, güçlü rakiplerden korkmayan, iyi organize olmuş ve disiplinli bir takım olarak hatırlanmasını istiyor.