Barcelona hücum hattını güçlendirmek için Harry Kane seçeneğini değerlendiriyor

Katalan ekibi Barcelona, Robert Lewandowski'nin ayrılığından sonra boşalan santrafor pozisyonunu doldurmak için beklenmedik bir isim olan İngiltere milli takım kaptanı Harry Kane seçeneğini araştırıyor. Spor yayınlarının haberine göre, kulüp yönetimi oyuncunun temsilcileriyle iletişime geçerek İspanya Ligi'ne transfer olma konusundaki görüşlerini sorguladı. Bu bilgiyi Goal.com aktarıyor.

Şu anda Bayern Münih forması giyen 32 yaşındaki forvetin, Bavyera kulübüyle sözleşme konusunda bazı anlaşmazlıklar yaşadığı belirtiliyor. Bu durumun Barcelona için bir transfer fırsatı yaratabileceği düşünülüyor. Henüz resmi bir teklif yapılmamış olsa da, Katalanlar oyuncunun kampından ilk bilgileri almaya başardı.

Sözleşme süresi konusundaki anlaşmazlık

Harry Kane ve Bayern yönetimi arasındaki temel sorun, yeni sözleşmenin süresiyle ilgili. Oyuncunun mevcut sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor. Bilgiler, Kane'in geleceğini 2030'a kadar Münih ile bağlamak istediğini, ancak kulüp yönetiminin ona sadece iki yıllık bir uzatma teklif ettiğini gösteriyor.

Goal.com'un haberine göre, şu an için bu transferin gerçekleşme ihtimali düşük görülüyor. Futbolcu Münih'teki yaşamından memnun, ancak sözleşme müzakereleri çıkmaza girerse durum hızla değişebilir. Barcelona da tam olarak bu süreci yakından takip ediyor.

Hansi Flick'in taktiksel gereksinimleri

Barcelona teknik direktörü Hansi Flick, takıma yüksek pres tabanlı bir oyun tarzı aşıladı. Bu nedenle, sadece gol atan değil, aynı zamanda savunmada da aktif rol alan bir forvete ihtiyaç duyuyor. Harry Kane, çok yönlü yetenekleriyle bu gereksinimleri tam olarak karşılıyor.

Buna rağmen, kulübün transfer listesindeki bir numaralı hedef Atletico Madrid forveti Julian Alvarez olmaya devam ediyor. Arjantinli futbolcu Barcelona'ya katılmaya büyük ilgi gösteriyor ve Flick'in taktik şemasına en uygun aday olarak görülüyor.

Katalanlar için finansal açıdan da Kane transferi kolay olmayacak. İngiliz yıldız, Bayern'de yıllık 25 milyon euro maaş alıyor. Eğer taraflar ortak bir noktada buluşamazsa, Barcelona'nın Dünya Kupası sonrası belirleyici hamlelerini yapması bekleniyor.