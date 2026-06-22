Barcelona hücum hattını güçlendirmek için Harry Kane seçeneğini değerlendiriyor

·41·Spor
Barcelona hücum hattını güçlendirmek için Harry Kane seçeneğini değerlendiriyor

Katalan ekibi Barcelona, Robert Lewandowski'nin ayrılığından sonra boşalan santrafor pozisyonunu doldurmak için beklenmedik bir isim olan İngiltere milli takım kaptanı Harry Kane seçeneğini araştırıyor. Spor yayınlarının haberine göre, kulüp yönetimi oyuncunun temsilcileriyle iletişime geçerek İspanya Ligi'ne transfer olma konusundaki görüşlerini sorguladı. Bu bilgiyi Goal.com aktarıyor.

Şu anda Bayern Münih forması giyen 32 yaşındaki forvetin, Bavyera kulübüyle sözleşme konusunda bazı anlaşmazlıklar yaşadığı belirtiliyor. Bu durumun Barcelona için bir transfer fırsatı yaratabileceği düşünülüyor. Henüz resmi bir teklif yapılmamış olsa da, Katalanlar oyuncunun kampından ilk bilgileri almaya başardı.

Sözleşme süresi konusundaki anlaşmazlık

Harry Kane ve Bayern yönetimi arasındaki temel sorun, yeni sözleşmenin süresiyle ilgili. Oyuncunun mevcut sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor. Bilgiler, Kane'in geleceğini 2030'a kadar Münih ile bağlamak istediğini, ancak kulüp yönetiminin ona sadece iki yıllık bir uzatma teklif ettiğini gösteriyor.

Goal.com'un haberine göre, şu an için bu transferin gerçekleşme ihtimali düşük görülüyor. Futbolcu Münih'teki yaşamından memnun, ancak sözleşme müzakereleri çıkmaza girerse durum hızla değişebilir. Barcelona da tam olarak bu süreci yakından takip ediyor.

Hansi Flick'in taktiksel gereksinimleri

Barcelona teknik direktörü Hansi Flick, takıma yüksek pres tabanlı bir oyun tarzı aşıladı. Bu nedenle, sadece gol atan değil, aynı zamanda savunmada da aktif rol alan bir forvete ihtiyaç duyuyor. Harry Kane, çok yönlü yetenekleriyle bu gereksinimleri tam olarak karşılıyor.

Buna rağmen, kulübün transfer listesindeki bir numaralı hedef Atletico Madrid forveti Julian Alvarez olmaya devam ediyor. Arjantinli futbolcu Barcelona'ya katılmaya büyük ilgi gösteriyor ve Flick'in taktik şemasına en uygun aday olarak görülüyor.

Katalanlar için finansal açıdan da Kane transferi kolay olmayacak. İngiliz yıldız, Bayern'de yıllık 25 milyon euro maaş alıyor. Eğer taraflar ortak bir noktada buluşamazsa, Barcelona'nın Dünya Kupası sonrası belirleyici hamlelerini yapması bekleniyor.

BarcelonaHarry KaneBayern MunichTransferlerFutbol
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Tottenham'a Harry Kane'in yerini dolduracak yeni forvet önerildiTottenham'a Harry Kane'in yerini dolduracak yeni forvet önerildiBugün, 21:18Cristiano Ronaldo ve Portekiz: Roberto Martinez Ne Zaman Kesin Karar Verecek?Cristiano Ronaldo ve Portekiz: Roberto Martinez Ne Zaman Kesin Karar Verecek?Bugün, 21:16Roberto Carlos: Neymar dönerse Brezilya Dünya Kupası finaline çıkabilirRoberto Carlos: Neymar dönerse Brezilya Dünya Kupası finaline çıkabilirBugün, 20:56Rustam Ashurmatov: "Portekiz maçında gücümüzün %1000'ini vereceğiz"Rustam Ashurmatov: "Portekiz maçında gücümüzün %1000'ini vereceğiz"Bugün, 20:53Khiara Keating Manchester City ile yeni sözleşme imzalamayı reddettiKhiara Keating Manchester City ile yeni sözleşme imzalamayı reddettiBugün, 20:32Manchester City, Guardiola'nın Yerine Gelecek Teknik Direktör İçin 17 Milyon Sterlin ÖdeyecekManchester City, Guardiola'nın Yerine Gelecek Teknik Direktör İçin 17 Milyon Sterlin ÖdeyecekBugün, 20:30
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Ünlü medyum gelecek Dünya Kupası'nın kazananını tahmin etti
Ünlü medyum gelecek Dünya Kupası'nın kazananını tahmin etti
Manchester City, Husanov'un Kanada maçındaki performansı hakkında yazdı...
Manchester City, Husanov'un Kanada maçındaki performansı hakkında yazdı...
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Özbekistanlı çocuklar Varşova'da dünya şampiyonu oldu
Özbekistanlı çocuklar Varşova'da dünya şampiyonu oldu
Manchester City, Husanov ve Özbekistan için paylaşım yaptı
Manchester City, Husanov ve Özbekistan için paylaşım yaptı
Özbekistan için yeni marş, yeni bir ruh (video)
Özbekistan için yeni marş, yeni bir ruh (video)
Orta Asya, Özbekistan milli takımı için birleşiyor
Orta Asya, Özbekistan milli takımı için birleşiyor
Kolombiya baş antrenörü Özbekistan maçısı öncesi açıklama yaptı
Kolombiya baş antrenörü Özbekistan maçısı öncesi açıklama yaptı