Cristiano Ronaldo ve Portekiz: Roberto Martinez Ne Zaman Kesin Karar Verecek?

·3·Spor
Cristiano Ronaldo ve Portekiz: Roberto Martinez Ne Zaman Kesin Karar Verecek?

Portekiz milli takımı bir sonraki büyük turnuvaya başlarken, takım kaptanı Cristiano Ronaldo etrafındaki tartışmalar yeniden alevlendi. Dünya Kupası'nın açılış maçında Kongo DR'ye karşı sergilediği etkisiz performans, 41 yaşındaki forvetin ilk 11'deki yeri hakkındaki soruları yeniden gündeme getirdi. Roberto Martinez yönetimindeki takım favoriler arasında görülse de, ilk turdaki beraberlik birçok kişiyi endişelendirdi. Goal.com haber veriyor.

Maç boyunca Ronaldo neredeyse hiç görünmedi ve rakip kaleye tek bir net şut çekemedi. Dünya futbolunun diğer yıldızları olan Lionel Messi, Kylian Mbappe, Erling Haaland ve Harry Kane gibi oyuncular ilk turda en az ikişer gol atıp takımlarına galibiyet getirirken, Cristiano sahada 90 dakika boyunca gölgede kaldı. Bu durum uzmanların ve taraftarların sert tepkisine neden oluyor.

İstatistik ve Verimlilik Sorunu

Ronaldo'nun büyük turnuvalarda açık bir maçta gol atmasının üzerinden yaklaşık beş yıl geçti. Kongo DR ile oynanan maçta topa sadece 9 kez dokundu ki bu bir forvet için oldukça düşük bir rakamdır. Martinez ise maç boyunca hiçbir verimlilik göstermeyen yıldızı oyundan almaya cesaret edemedi. Sonuç olarak, Yoane Wissa'nın attığı golden sonra Portekizliler maçı kurtarmak için yeterli baskıyı kuramadılar.

Goal.com analizine göre Martinez, süper yıldızını ne zaman oyundan alması gerektiğini öğrenmek zorunda. Aksi takdirde Portekiz'in bir Dünya Kupası'nı daha başarısız tamamlama riski bulunuyor. Teknik direktör maç sonrası Ronaldo'yu savunmuş olsa da, oyuncunun sahadaki hareketleri bu savunmayı haklı çıkarmıyor.

Özbekistan Maçı — Belirleyici Sınav

Portekiz milli takımının bir sonraki rakibi, Dünya Kupası'na ilk kez katılan Özbekistan milli takımı olacak. Salı günü oynanacak bu karşılaşma, Martinez ve Ronaldo için gerçek bir sınav niteliği taşıyor. Eğer 41 yaşındaki forvet bu maçta da kendini gösteremezse, teknik direktör üzerindeki baskının daha da artacağı kesin.

Özbek futbolseverler için bu maç tarihi bir öneme sahip. Dünya futbolu efsanesinin Özbek savunmacılara karşı nasıl bir performans sergileyeceği ve Martinez'in taktiksel değişiklikler yapıp yapmayacağı maçın ana gizemi olmaya devam ediyor. Portekiz için galibiyet hayati önem taşıyor, ancak bu yolda Ronaldo'nun temel silah mı yoksa bir engel mi olduğu zamanla ortaya çıkacak.

Sonuç olarak, Portekiz'in Cristiano Ronaldo'dan tamamen vazgeçmesi gerekmiyor, ancak teknik direktörün dizginleri eline alması ve gerektiğinde kesin kararlar verebilmesi lazım. Aksi takdirde, yıldızlarla dolu bir kadroya sahip olan takımın şampiyonluk hayalleri yine bir seraba dönüşebilir.

Cristiano RonaldoPortekizRoberto MartinezDünya KupasıFutbol
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör
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