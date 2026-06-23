Viktor Vatsko: «Portekiz, Özbekistan'ı farklı bir skorla mağlup edecek»

2026 Dünya Kupası grup aşaması kapsamında Özbekistan ve Portekiz milli takımları arasındaki tarihi karşılaşma yaklaşırken, yabancı uzmanların da bu maça olan ilgisi artıyor. Tanınmış Ukraynalı gazeteci ve futbol yorumcusu Viktor Vatsko, gelecek maçla ilgili tahminlerini paylaştı. Sport.ua kaynağına dayanarak, uzmanın ilgi çekici analizini dikkatinize sunuyoruz.

Portekiz için rehabilitasyon ve Ronaldo faktörü

Vatsko'ya göre, Portekiz için bu mücadele, turnuvadaki kötü başlangıcın (Kongo DR karşısında 1:1) ardından taraftarları önünde bir nevi rehabilitasyon olacak. Ayrıca, son turdaki Kolombiya ile oynanacak kritik maç öncesinde özgüvenlerini geri kazanmayı hedefliyorlar.

Beklendiği gibi, Avrupalıların teknik direktörü Roberto Martinez, ilk 11'de yeniden Cristiano Ronaldo'ya güvenecek:

Martinez'in değişmez kararı: Bu teknik adamın yönetiminde Ronaldo neredeyse her zaman maça ilk dakikalardan itibaren başlıyor ve ilk turdaki beraberlik bile bu kararı değiştiremez.

Ronaldo'nun motivasyonu: Al-Nassr forveti için bu maç, seviyesini bir kez daha göstermek ve eleştirmenlere bir şeyler kanıtlamak için uygun bir fırsat.

Gazeteciden ilginç bir gerçek: Dünya Kupaları'nın belirleyici aşamalarında Ronaldo, beklendiği kadar güven verici bir performans sergilemedi. Oynadığı 23 maçta attığı 8 gol, Cristiano gibi bir yıldız için çok yüksek bir istatistik değil.

Özbekistan'ın şansları ve savunmadaki değişiklikler

Viktor Vatsko, Asya temsilcisinin sahaya underdog olarak çıkacağını ve Portekiz'in top kontrolünü eline alacağını öngörüyor. Ancak her şey temsilcilerimiz için umutsuz değil:

Portekiz savunmasındaki zayıflık: Avrupalıların savunma hattı hala tamamen güvenilir görünmüyor, bu nedenle Özbekistan milli takımı için gol atmak adına iyi fırsatlar doğacaktır.

Ruben Dias'ın dönüşü: İlk maçta sahaya çıkmayan Ruben Dias'ın kadroya dönmesinin, Portekiz'in savunma merkezindeki durumu ciddi şekilde güçlendirmesi bekleniyor.

Tecrübe ve heyecan faktörü: Gazeteci ayrıca, futbolcularımızın Dünya Kupası tecrübesinin azlığının ve güçlü rakip karşısındaki olası heyecanının, maç boyunca milli takımımızın aleyhine işleyebileceğini belirtti.

Arjantin-2022 senaryosu ve nihai tahmin

Ukraynalı uzman, Portekiz'in ilk turdaki başarısızlığının ciddi bir trajedi olarak görülmemesi gerektiğini vurguladı ve tarihten önemli bir örnek verdi:

«2022 Dünya Kupası'nda geleceğin şampiyonu olan Arjantin milli takımı da turnuvaya Suudi Arabistan'a karşı beklenmedik bir mağlubiyetle (1:2) başlamıştı. Sonrasında neler olduğunu ise herkes iyi hatırlıyor».

Vatsko, bu kez herhangi bir sürpriz aramaya gerek olmadığını belirterek, Portekiz'in farklı bir skorla galibiyetini öngördü. Onun nihai tahmini — 3:0 (Portekiz lehine).

Hatırlatalım: Portekiz — Özbekistan arasındaki hayati öneme sahip karşılaşma bugün, 23 Haziran tarihinde oynanacak. Mücadele, Taşkent saatiyle saat 22:00da başlayacak. Gizemli ve tutkulu milli takımımıza bu zorlu sınavda başarılar dileriz!