Chelsea, Malo Gusto için 75 milyon sterlin istiyor: Savunmacı takımdan ayrılabilir

·32·Spor
Chelsea, Malo Gusto için 75 milyon sterlin istiyor: Savunmacı takımdan ayrılabilir

Londra kulübü Chelsea, kadrosunda ciddi bir yeniden yapılanmaya devam ediyor. Takımın sağ beki Malo Gusto'nun bu yaz transfer döneminde Stamford Bridge'den ayrılma seçeneklerini değerlendirdiği haberleri yayıldı. Kulüp yönetimi, Fransız futbolcu için 75 milyon sterlin tutarında yüksek bir bedel belirledi. Goal.com haberine göre .

23 yaşındaki Gusto, 2023 yılında Lyon kulübünden yaklaşık 31 milyon sterlin karşılığında Londra kulübüne transfer olmuştu. Ancak Chelsea'nin uyguladığı yeni transfer politikası ve kadrodaki değişiklikler, futbolcunun takımdaki geleceğini sorgulanır hale getiriyor. Goal.com'un bildirdiğine göre, kulübün Atalanta savunmacısı Marco Palestra transferi için 43 milyon sterlinlik bir anlaşmaya varması, Gusto'nun ayrılma isteğini daha da artırdı.

Şu anda Malo Gusto'nun temsilcileri bir dizi büyük kulüple görüşmelere başladı. İlginç olan şu ki, bu listede İngiltere şampiyonu Manchester City de yer alıyor. Manchester City yönetimi, sağ bek pozisyonunu güçlendirmek amacıyla Gusto seçeneğini değerlendiriyor. Eğer bu transfer gerçekleşirse, futbolcu eski teknik direktörü Enzo Maresca ile yeniden çalışma fırsatı bulacak.

Transfer piyasasındaki mali engeller

Manchester City kadrosunda Matheus Nunes bu pozisyonda başarılı performans sergilese de, Pep Guardiola'nın takımı doğal bir sağ beke ihtiyaç duyuyor. Ancak BBC'nin haberine göre, Chelsea'nin talep ettiği 75 milyon sterlinlik bonservis bedeli transfer önündeki temel engel olabilir. City ekibi genç ve yetenekli savunmacıyı kadrosuna katmak istese de, bu kadar yüksek bir fiyatın müzakereleri zorlaştıracağı açık.

Chelsea'nin bu kadar yüksek bir fiyat belirlemesinin arkasında mali dengeyi yeniden sağlama isteği yatıyor. Geçen sezon Premier League'de 10. sırada yer alan ve Avrupa kupalarına katılamayan Londra ekibi, finansal fair-play kurallarına uymak için oyuncu satışlarından gelir elde etmek zorunda. Bu nedenle kulüp, bir dizi önde gelen oyuncusunu satmaya hazır durumda.

Malo Gusto'nun yanı sıra, takımın diğer savunmacıları Trevoh Chalobah, Tosin Adarabioyo ve Wesley Fofana gibi futbolcuların geleceği de belirsizliğini koruyor. Daha önce kulüp, Marc Cucurella transferinden 52 milyon sterlin gelir elde etmişti. Şimdi ise sıra kadroyu daha da daraltmaya ve yeni transferler için yer açmaya gelmiş görünüyor.

Bu transfer gerçekleşirse, Malo Gusto için Premier League'in bir başka dev takımında kendini kanıtlamak adına yeni bir sayfa açılacak. Chelsea ise buna karşılık kadroyu gençleştirme ve mali durumu stabilize etme yolunda bir sonraki adımı atmış olacak.

ChelseaMalo GustoManchester CityTransferFutbol
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör
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