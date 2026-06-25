Vinicius Junior'un dublesi İskoçya'yı yıktı: Brezilya grupta lider

·1·Spor
Vinicius Junior'un dublesi İskoçya'yı yıktı: Brezilya grupta lider

Miami şehrinde düzenlenen Dünya Kupası grup aşaması maçında Brezilya milli takımı, İskoçya'yı 3-0'lık skorla rahat bir galibiyete imza attı. Bu başarı, Selecao temsilcilerine C grubunda liderliği garantiledi. Real Madrid yıldızı Vinicius Junior, sergilediği muazzam oyun ve attığı gollerle maçın kahramanı oldu. Goal.com haberine göre.

Brezilyalılar, maçın ilk dakikalarından itibaren rakibin hatalarını etkili bir şekilde değerlendirmeye başladılar. Goal.com'un haberine göre, İskoçya savunmacısı Scott McKenna'nın yaptığı hatanın ardından Vinicius Junior 7. dakikada skoru açtı. Kaleciyi de geride bırakarak topu boş kaleye gönderdi.

Vinicius Junior'un üstünlüğü ve VAR kararı

Maçın ilk yarısında Vinicius Junior rakip savunmayı bir kez daha çaresiz bıraktı. Jack Hendry'den topu kapıp kalecinin bacak arasından golü attı, ancak VAR sistemi forvetin kural ihlali yaptığını tespit ederek golü iptal etti. Buna rağmen Brezilyalılar baskıyı sürdürdü.

İlk yarının uzatma dakikalarında Bruno Guimaraes'in ortasına Vinicius Junior kafa vuruşuyla karşılık vererek dublesini tamamladı. İskoçya milli takımı, savunmadaki düzensizlikler nedeniyle devreye iki farkla geride girmek zorunda kaldı.

İkinci yarı ve final sonucu

İkinci yarıda da Brezilya üstünlüğünü korudu. 60. dakikada Matheus Cunha üçüncü golü atarak maça noktayı koydu. Bu pozisyonda da Bruno Guimaraes yaratıcılığıyla ön plana çıkarak takımının gol pozisyonunu organize etti.

İskoçya milli takımı maçın sonlarında farkı azaltmak için birkaç fırsat yakaladı. Özellikle Scott McTominay'in kafa vuruşunu Alisson güçlükle kurtardı. Ancak bu çabalar İskoçya'yı ağır mağlubiyetten kurtarmaya yetmedi.

Bu mağlubiyet, İskoçya milli takımının bir üst tura çıkma şanslarını ciddi şekilde azalttı. Brezilya ise grup lideri olarak play-off aşamasına yükseldi. Vinicius Junior maç boyunca hat-trick yapma şansı yakalasa da birkaç net fırsatı değerlendiremedi.

BrezilyaVinicius JuniorİskoçyaDünya KupasıFutbol
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör
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