Yamal'dan Messi'ye övgü: Final hakkındaki cevabı ise bambaşka oldu...

İspanya milli takımı kanat oyuncusu Lamine Yamal, 2026 Dünya Kupası'nda Lionel Messi'nin sergilediği performans hakkında görüşlerini paylaştı.

Arjantin kaptanı şu ana kadar 5 maçta 8 gol atarak turnuvanın en golcü ismi konumunda. Yamal, Messi'nin bu seviyedeki oyununun pek çok kişi için sürpriz olduğunu itiraf etti.

Yamal, Messi'nin oyununu övgüyle değerlendirdi

Genç İspanyol yıldıza, Dünya Kupası'nda medyanın ilgisi nedeniyle Messi, Neymar ve Ronaldo ile kıyaslanması soruldu.

O ise öncelikle Messi'nin mevcut formuna değindi.

«İnanılmaz. Kimse onun bu kadar yüksek seviyede oynamasını beklemiyordu. Messi adına çok mutluyum» dedi Yamal.

Messi 8 golle zirvede

Lionel Messi, 2026 Dünya Kupası'nda Arjantin için yine kilit figür haline geldi.

5 maçta 8 gol atarak turnuvanın gol krallığı yarışında lider durumda. 39 yaşındaki futbolcunun bu seviyedeki performansı, taraftarlar ve uzmanlar arasında büyük tartışma yaratıyor.

Ronaldo ve Neymar hakkında da konuştu

Yamal, Messi'nin yanı sıra Cristiano Ronaldo ve Neymar'ın futboldaki etkisine de özel vurgu yaptı.

«Neymar ve Ronaldo için de aynısını söyleyebilirim. Onlar, şu an sahada olan tüm futbolcuların çocukluğunda büyük bir etki bıraktılar» ifadelerini kullandı.

Ona göre, bu neslin futbolcuları büyük sahneye tam da bu yıldızları izleyerek ve onlardan ilham alarak çıktı.

Final hakkındaki cevap

Yamal, Messi, Ronaldo ve Neymar ile ilgili güzel gelişmelerin kendisini de mutlu ettiğini belirtti.

Ancak rekabetçi ruhunu da gizlemedi.

«Onlarla ilgili her güzel gelişme benim için de sevindirici. Ancak finale kadar ulaşırsam, Messi'yi mutlaka yenmek isterim» diye vurguladı Yamal.

Nesil değişimi fonunda olası bir karşılaşma

2026 Dünya Kupası'nda Messi hala büyük sahnenin başrol oyuncularından biri. Yamal ise yeni neslin en parlak temsilcilerinden biri olarak kabul ediliyor.

Bu nedenle, olası bir final karşılaşması sadece İspanya ile Arjantin arasındaki bir maç değil, futboldaki iki dönemin sembolik bir hesaplaşması olabilir.