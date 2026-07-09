Aurelien Tchouameni Real Madrid ile sözleşmesini uzattı: Manchester United'ın planı suya düştü

Real Madrid'in orta saha oyuncusu Aurelien Tchouameni, geleceği hakkındaki tüm soru işaretlerini giderdi. Fransız yetenek, İspanya'nın başkentinde kalmaya karar verdi ve kulübüyle uzun vadeli yeni bir sözleşme imzaladı. Bu karar, oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen İngiltere Premier Lig devleri, özellikle de Manchester United için beklenmedik bir darbe oldu. Bu haberi Goal.com bildiriyor.

RMC Sport'un paylaştığı bilgilere göre, Aurelien Tchouameni ile Real Madrid yönetimi arasındaki anlaşma Haziran 2031'e kadar sürecek. Bu yeni sözleşme, oyuncunun takım projesindeki yerinin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Daha önce Manchester United'ın onu transfer etmek için 100 milyon avronun üzerinde bir bütçe ayırdığına dair haberler çıkmıştı ancak yeni anlaşma bu transfer ihtimalini tamamen ortadan kaldırdı.

Jose Mourinho'nun etkisi ve yeni proje

Marca'nın belirttiğine göre, oyuncunun Madrid'de kalmasında takımın yeni teknik direktörü Jose Mourinho kilit rol oynadı. Portekizli çalıştırıcı, Aurelien Tchouameni ile bizzat görüşerek onu takımın gelecek planlarında merkezi bir figür olarak gördüğüne ikna etti. Mourinho, takım kadrosunu oluşturma konusunda tam yetkiye sahip ve Fransız orta saha oyuncusunu kadronun vazgeçilmez bir parçası olarak görüyor.

Son dönemde Real Madrid içindeki ortam ve Federico Valverde ile yaşanan anlaşmazlıklar hakkındaki dedikodular, Aurelien Tchouameni'nin ayrılabileceği yönündeki spekülasyonları güçlendirmişti. Ancak kulüp yönetimi ve teknik heyet, oyuncunun yeteneklerine tam güven duyduğunu gösterdi. Bu durum oyuncunun moralini yükseltti ve "Los Blancos"ta kalma isteğini pekiştirdi.

Manchester United'ın transfer pazarındaki başarısızlığı

Bu durum, Manchester United için transfer dönemindeki bir başka başarısızlık oldu. Kulüp daha önce Matheus Fernandes transferinde Tottenham'a kaybetmişti. Aurelien Tchouameni ile ilgili durumda da Manchester ekibinin finansal paketleri hazırlamadaki yavaşlığı sorun yarattı. Şimdi "Kırmızı Şeytanlar" dikkatlerini Chelsea oyuncusu Andrey Santos'a çevirmek zorunda.

Şu anda Aurelien Tchouameni tüm dikkatini Fransa milli takımıyla olan performansına vermiş durumda. Kas sakatlığını atlatan oyuncu, milli takımın genel antrenmanlarına katıldı. Fas'a karşı oynanacak kritik maçta Didier Deschamps'ın emrinde olacak. Real Madrid ile imzalanan yeni sözleşme, ona Dünya Kupası eleme turlarında daha huzurlu ve tüm gücüyle mücadele etme imkanı tanıyor.

Bu anlaşma, Real Madrid'in uzun vadeli stratejisinin bir parçasıdır. Kulüp, genç ve yetenekli oyuncuları bünyesinde tutarak Avrupa futbolundaki hakimiyetini sürdürmeyi hedefliyor. Aurelien Tchouameni ise bu stratejinin merkezinde yer almaya devam edecek.