Rodri Real Madrid'e yaklaştı mı? 80 milyonluk engel kaldı...

Real Madrid Manchester Citykaptanı Rodri’yi İspanya’ya döndürme yolunda önemli bir adım attığı öne sürülüyor. Bazı kaynaklar futbolcuyla kişisel şartlarda anlaşmaya varıldığını yazsa da kulüpler arasında henüz nihai bir anlaşma bulunmuyor.

Müzakerelerdeki temel engel transfer bedeli. Sergio Valentín’in bilgisine göre Manchester City 30 yaşındaki orta saha oyuncusu için 80 milyon avro talep ediyor. Ancak diğer haberlerde Real Madrid’in ilk teklifinin yaklaşık 50 milyon avro olduğu ve Madrid kulübünün en fazla 60 milyon avro ödemeye hazırlandığı belirtiliyor.

Rodri ile kişisel şartlarda anlaşmaya varıldı mı?

Digi Sport, Sergio Valentín’in bilgilerine dayanarak Real Madrid ile Rodri’nin sözleşmenin kişisel şartları konusunda anlaştığını bildirdi. Futbolcunun da Madrid’e taşınmaya olumlu baktığı ifade ediliyor.

Ancak İspanya’daki haberler birbiriyle tamamen örtüşmüyor. AS daha önce Real Madrid ile Manchester City arasında resmî görüşme yapılmadığını, Madrid kulübü temsilcilerinin ise Rodri ile anlaşmaya varıldığı yönündeki iddiaları yalanladığını yazmıştı. Bu nedenle “kişisel şartlar hazır” bilgisi şimdilik resmî bir gerçek değil, transfer haberi olarak değerlendirilmelidir.

80 milyon avroyu kim teklif ediyor?

Yayılan haberler arasındaki en önemli fark tam olarak burada. Mevcut kaynaklara göre 80 milyon avro Real Madrid’in teklifi değil, Manchester City’nin belirlediği muhtemel bedel.

Sergio Valentín’in bilgilerine göre:

Konu Bildiril­en miktar Manchester City’nin talebi 80 milyon avro Real Madrid’in muhtemel sınırı 60 milyon avro İlk sözlü teklif Yaklaşık 50 milyon avro Taraflar arasındaki fark 20–30 milyon avro

Dolayısıyla kişisel şartlar gerçekten kararlaştırılmış olsa bile transferin gerçekleşmesi için kulüplerin bedel konusunda ciddi bir uzlaşmaya varması gerekiyor.

Sözleşme süresi Real Madrid’e avantaj sağlıyor

Rodri’nin Manchester City ile mevcut sözleşmesi 2027 yazında sona eriyor. İngiliz kulübü onun sözleşmesini uzatmak istiyor ancak henüz yeni anlaşma imzalanmadı.

Bu durum Real Madrid’e müzakerelerde belirli bir avantaj sağlıyor. Rodri sözleşmesini yenilemezse City’nin önünde iki temel seçenek kalacak:

onu şimdi yüksek bir bedel karşılığında satmak;

bir sezon daha takımda tutup ardından serbest oyuncu olarak kaybetme riskini kabul etmek.

Bununla birlikte Manchester City’nin müzakerelerdeki konumu da güçlü. Rodri takımın oyun sisteminde önemli bir role sahip ve kulüp onu düşük bir bedelle göndermek istemiyor.

Real Madrid neden özellikle Rodri’yi istiyor?

Madrid kulübü son sezonlarda merkezde oyunun temposunu yönetecek, savunmayı sigortalayacak ve topu ilk bölgeden hücuma taşıyacak deneyimli bir orta saha oyuncusuna ihtiyaç duyuyor.

Rodri bu görevlerin birkaçını aynı anda yerine getirebiliyor:

baskı altında topu koruyor;

oyunun yönünü hızla değiştiriyor;

rakibin kontra atağını ilk aşamada durduruyor;

duran toplarda ve uzak şutlarda tehdit oluşturuyor;

büyük maçların baskısına uyum sağlıyor.

2024 Ballon d’Or sahibi, İspanya’nın 2026 Dünya Kupası zaferinde de önemli figürlerden biri olarak turnuvanın en iyi oyuncusu ödülünü kazandı. Madrid kulübünün ilgisinin tam olarak bu turnuvanın ardından arttığı bildirildi.

Mourinho transferi destekliyor

İspanyol basınına göre Real Madrid’in teknik direktörü José Mourinho merkez orta sahayı güçlendirmekte ısrar etti ve Rodri’yi bir numaralı aday olarak görüyor.

El País’in haberine göre Portekizli teknik adam kulüp yönetimini bu transfere ciddi yaklaşmaya ikna etti. Teknik direktöre göre Rodri takıma kontrol, deneyim ve taktik denge kazandırabilir.

Bununla birlikte Real Madrid içinde futbolcunun yaşı, sakatlık geçmişi ve uzun vadeli sözleşme sunmanın riski hakkında soru işaretleri de bulunuyor.

Sağlık durumu transfer bedelini etkiler mi?

Rodri, temmuz ayının sonunda uzun süredir devam eden bel rahatsızlığı nedeniyle küçük bir cerrahi operasyon geçirdi. Manchester City rehabilitasyona başladığını doğruladı ancak sahalara dönüş tarihini açıklamadı.

Futbolcunun daha önce dizinden de ciddi bir sakatlık geçirmiş olması nedeniyle Real Madrid’in transfer öncesinde sağlık durumunu ayrıntılı şekilde incelemesi doğal. Bu faktör, Madrid kulübünün 80 milyon avroluk talebi düşürmeye çalışırken kullanabileceği başlıca argümanlardan biri olabilir.

PSG ve Barcelona hakkındaki haberler

AS’ın bilgilerine göre PSG, Rodri ile iletişime geçti ancak futbolcu Paris kulübünün ilgisini reddetti. Önceliğinin Real Madrid’e transfer olmak veya Manchester City’de kalmak olduğu belirtiliyor.

Barcelona’nın da futbolcunun durumunu takip ettiği yönünde haberler var. Ancak Rodri’nin Katalan kulübünü resmen reddettiğini doğrulayan güvenilir bir bilgi henüz bulunmuyor. The Guardian, PSG ve Barcelona’yı futbolcunun durumunu takip eden kulüpler arasında gösterdi.

Şu ana kadar neler kesin?

Bilgi Durum Rodri’nin sözleşmesi 2027’de sona eriyor Doğrulandı Real Madrid futbolcuyla ilgileniyor Birçok kaynak bildirdi Kişisel şartlarda anlaşmaya varıldı Bazı kaynaklar doğruladı, resmî değil City 80 milyon avro talep ediyor Sergio Valentín’in haberi Real Madrid 80 milyon avro ödemeyi kabul etti Doğrulanmadı PSG’ye ret yanıtı verildi AS’ın haberi Barcelona’ya da ret verildi Güvenilir doğrulama yok Kulüpler arasında nihai anlaşma Henüz yok

Transferin kaderini tek bir karar belirleyebilir

Rodri Real Madrid’e transfer olmakta ısrar eder ve Manchester City ile sözleşmesini uzatmayı reddederse İngiliz kulübü bedeli düşürmek zorunda kalabilir. Aksi takdirde futbolcunun bir sezon daha Manchester’da kalması oldukça muhtemel.

Mevcut bilgiler transferin gerçekleşebileceğini gösteriyor ancak 80 milyon avro konusu henüz kapanmış değil. Kişisel anlaşmayla ilgili haberler ne kadar güvenilir görünürse görünsün Rodri, yalnızca Real Madrid ile Manchester City toplam bedel konusunda anlaştıktan sonra Madrid futbolcusu olacak.

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