Mourinho'nun değerlendirmesi: Real yeni sezona hangi durumda giriyor?

Yeni sezon öncesi son hazırlık aşamasını sürdüren Madrid temsilcisi «Real» Almanya'nın Gelsenkirchen kentinde «Schalke 04»'ü 3-0 mağlup etti. Kylian Mbappé, Dean Huijsen ve Espin'in golleri «kraliyet kulübü»ne farklı bir galibiyet getirdi.

Karşılaşmanın ardından «Real»in teknik direktörü José Mourinho takımının sahadaki performansından tamamen memnun olduğunu belirterek futbolcuların fiziksel durumunu ve yaklaşan resmi maçlara hazırlık seviyesini değerlendirdi.

«Tempoda farklılık var ancak fikirler şekilleniyor»

Deneyimli Portekizli teknik adam, sezon öncesi kampına farklı zamanlarda katılan futbolcuların durumuna değinerek genel süreci şöyle değerlendirdi:

«Takım kendisini çok olumlu bir şekilde gösterdi. Bazı futbolculara gelince, onlar takıma daha geç katıldı ve şu an burada daha uzun süredir bulunan oyuncularla aynı yoğunluğu henüz sergileyemiyorlar. Elbette tempoda biraz farklılık hissediliyor ancak temel fikirlerimiz sahada yavaş yavaş tamamen şekilleniyor».

Üst düzey futbolcular ve yüksek motivasyon

Mourinho kadrodaki oyuncuların kalitesini ve takım olarak ortaya koydukları performansı özellikle vurguladı:

Topla ve topsuz oyun: «Harika ve üst düzey futbolcularımız var. Takım olarak topla da topsuz da hareket etme konusunda çok iyi ve kusursuz çalışıyoruz»;

Gerçek mücadele öncesindeki son test: «Bu harika bir sınavdı. En ilgi çekici aşamanın ve hepimizin büyük keyif aldığı gerçek mücadelenin başlamasından önceki son ve çok faydalı çalışma oldu»;

Takım ruhu: «Hepimiz oldukça motiveyiz, futbolcular da aynı şekilde mücadele ruhuna sahip. Daha erken gelenler de son günlerde katılanlar da iyi durumda olmak için ciddi şekilde hazırlandı. Sahada karşılıklı anlayış ve birlik var. Yavaş yavaş gerçek bir takıma dönüşüyoruz».

«Kraliyet kulübü»nün hazırlık maçlarındaki etkili oyunu ve teknik ekibin güven veren açıklamaları, «Real»in yeni sezonda tüm kulvarlarda kupaların en güçlü adaylarından biri olacağını gösteriyor.

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