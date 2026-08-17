Resmen: İskoçya Milli Takımı’na yeni teknik direktör atandı!

İskoçya futbolunda yeni bir dönem başlıyor. İskoçya Futbol Federasyonu (SFA), 39 yaşındaki gelecek vadeden Belçikalı teknik direktör Sebastian Pocognoli’nin milli takımın teknik direktörlüğüne atandığını resmen açıkladı.

Teknik direktör, İskoçya ile 2 yıllık başlangıç sözleşmesi imzaladı ve takımı UEFA Uluslar Ligi’nin yeni sezonunda ve yaklaşan eleme maçlarında yönetecek.

Union Saint-Gilloise ile 90 yıl sonra gelen şampiyonluk ve Avrupa’da tanınma

Sebastian Pocognoli, genç yaşına rağmen kıta çapında en yetenekli ve modern teknik direktörlerden biri olarak tanınıyor:

Belçika’da tarihi sansasyon: Pocognoli, üst düzey teknik direktörlük kariyerinin ilk sezonunda Union Saint-Gilloise ile Belçika şampiyonluğunu kazandı. Bu, kulübün 90 yıl sonra elde ettiği ilk şampiyonluktu;

Şampiyonlar Ligi ve Süper Kupa: Union Saint-Gilloise’ı tarihinde ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasına taşıdı ve Belçika Süper Kupası’nı kazandı;

Belçika’da yılın teknik direktörü: Ülkenin en iyi teknik direktörü seçildikten sonra 2025 yılında Fransa’nın Monaco kulübünün başına geçti. Monaco, Ligue 1’i 7. sırada tamamladıktan sonra Pocognoli ile haziran ayında yollarını ayırdı.

2026 Dünya Kupası sonrası Clarke’ın istifası ve yeni görev

İskoçya Milli Takımı’nın teknik direktörlük koltuğu, 2026 Dünya Kupası’nın ardından boş kaldı:

Steve Clarke’ın ayrılığı: Milli takımı uzun yıllar çalıştıran Steve Clarke, İskoçya’nın 2026 Dünya Kupası’nda grup aşamasını geçememesinin ardından görevinden kendi isteğiyle ayrıldı;

İskoçya Federasyonu’nun hedefi: Federasyon, Sebastian Pocognoli yönetiminde milli takımın oyununu gençleştirmeyi, hücum odaklı ve modern bir futbol anlayışı benimseyerek takımı yeniden Avrupa’nın elitleri arasına taşımayı hedefliyor.

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