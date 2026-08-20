Joe Cole, Chelsea'nin belirlediği fiyatı sert biçimde eleştirdi

·1·Spor
Joe Cole, Chelsea'nin belirlediği fiyatı sert biçimde eleştirdi

Londra ekibi Chelsea'nin futbolcusu Pedro Neto için 100 milyon sterlinlik bonservis bedeli belirlemesi, futbol kamuoyunda büyük tepkiye yol açıyor. «Aristokratlar»ın eski kanat oyuncusu Joe Cole, İngiliz kulübünün bu fiyatını «komik» ve tamamen temelsiz olarak nitelendirdi. Ona göre Avrupa'nın önde gelen takımları, Portekizli futbolcuyu böyle bir bedel karşılığında almaya kesinlikle yanaşmaz. Bu haberi Goal.com bildiriyor .

Goal.com'un haberine göre, Pedro Neto hakkındaki transfer söylentileri sürerken Chelsea yönetimi oyuncu için gerçek piyasa değerinin oldukça üzerinde bir bonservis bedeli talep ediyor. Joe Cole, Paddy Power'a verdiği röportajda futbolcunun adil değerinin talep edilen mevcut bedelin yarısına eşit olduğunu açıkça söyledi.

Transfer bedeli ve Suudi Arabistan faktörü

Eski futbolcu, sağduyulu hiçbir futbol uzmanının Pedro Neto için 100 milyon sterlin ödemeyeceğini söyledi. İngiltere Premier Lig'in mevcut büyük kulüplerinin bile böyle bir riski almayacağı açık. Cole, «Manchester City, Pedro Neto için böyle bir para ödemezdi» dedi.

Buna rağmen uzman, Suudi Arabistan kulüplerinin bu talebi karşılayabilecek güce sahip olduğunu göz ardı etmedi. Tahminine göre Chelsea yönetimindeki konsorsiyumda Suudi yatırımcıların bulunması nedeniyle kulüp, alıcının Asya bölgesinden çıkmasını umuyor olabilir. Cole, futbolcunun gerçek değerinin 50-60 milyon sterlin civarında olduğunu düşünüyor.

Futbolcunun olumlu özellikleri

Bonservis bedeline yönelik sert eleştirilere rağmen Joe Cole, Pedro Neto'nun yeteneğini ve sahadaki çalışkanlığını övdü. Oyuncunun taktik açıdan uyum sağlayabilmesinin her teknik direktör için önemli bir silah olduğunu özellikle vurguladı.

«Onu bir futbolcu olarak çok takdir ediyorum. O gerçek bir savaşçı ve sahada sonuna kadar mücadele ediyor» dedi Cole. Ayrıca futbolcunun sahanın hem sol hem de sağ kanadında, gerektiğinde kanat bek pozisyonunda da oynayabildiğini ve deneyimli bir Premier Lig oyuncusu olduğunu belirtti.

Joe ColeChelseaPedro NetoTransferPremier Lig
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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