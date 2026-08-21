Viktor Gyökeres, Barcelona’ya transfer olmak için her gün teklif yapıyor

İngiltere’nin Arsenal kulübünde forma giyen forvet Viktor Gyökeres’in kariyerine İspanya’nın Barcelona takımında devam etmek istediği ve Katalan ekibine katılmak için çaba gösterdiği ortaya çıktı. Goal.com’un haberine göre transfer döneminin kapanış aşamasında yaşanan bu ani gelişme, Premier Lig’deki konumunu korumaya hazırlanan Londra ekibinin teknik direktörü Mikel Arteta için beklenmedik bir baş ağrısına dönüşebilir. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

28 yaşındaki İsveçli forvetin, Sporting CP’den 55 milyon sterlin karşılığında Emirates Stadium’a transfer olmasından yalnızca bir yıl sonra Katalonya’nın yolunu tutmak istediği öğrenildi. İlk sezonunda etkili bir performans sergilemiş olsa da Barcelona’nın cazibesi, futbolcunun planlarını değiştirmiş gibi görünüyor. Oyuncunun temsilcileri, transfer döneminin kapanışına yetişebilmek için şu anda tüm imkanlarını seferber ediyor.

Barcelona’nın forvet arayışı ve sorunları

Katalan kulübünün teknik direktörü Hansi Flick, Robert Lewandowski’nin serbest oyuncu olarak ayrılması ve Ferran Torres’in Paris Saint-Germain’e transfer olmasının ardından takımın hücum hattında derinlik oluşturulması gerektiğini defalarca vurgulamıştı. La Liga şampiyonu, başlangıçta Atlético Madrid’in forveti Julián Álvarez’i kadrosuna katmayı hedefliyordu. Ancak Atlético Madrid CEO’su Miguel Ángel Gil Marín, Arjantinli futbolcunun transferine kesinlikle karşı çıktı ve anlaşmayı reddetti.

COPE gazetecisi Víctor Navarro, sosyal medya hesabından Katalan ekibinin forvet arayışındaki son gelişmeleri paylaştı. Navarro’ya göre Lautaro Martínez, kulübün tüm yöneticilerinin onayını alarak ana hedef haline geldi. Bununla birlikte, Julián Álvarez seçeneğinin kapanmasının ardından Viktor Gyökeres’in Barcelona’ya hizmetlerini her gün teklif ettiği öğrenildi.

Mikel Arteta’nın kararları ve gelecekteki seçenekler

Mikel Arteta, geçen sezonun kritik maçlarında, Şampiyonlar Ligi finali de dahil olmak üzere, santrfor pozisyonunda Kai Havertz’e daha fazla güvenmeye başlamıştı. Bu eğilim yeni sezonda da devam etti. Havertz, Manchester City karşısında kazanılan Süper Kupa maçına ilk 11’de başlarken Viktor Gyökeres oyuna yalnızca yedek kulübesinden dahil oldu. Azalan forma şansının da futbolcunun başka bir takıma yönelmesinin nedenlerinden biri olabileceği düşünülüyor.

Arsenal yönetimi Gyökeres’i göndermeye karar verirse bu, kulüp için büyük bir değişim anlamına gelecek. Futbolcunun mevcut sözleşmesi 2030’a kadar devam ediyor ve bu durum Londra kulübünün potansiyel alıcılardan yüksek bir bonservis bedeli talep etmesine olanak sağlıyor. Öte yandan transferin mali ve lojistik açıdan Hansi Flick’in ekibi için daha uygun bir çözüm olabileceği de tartışılıyor.