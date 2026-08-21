José Mourinho, Real Madrid futbolcularını sert biçimde uyardı

·15·Spor
José Mourinho, Real Madrid futbolcularını sert biçimde uyardı

Real Madrid Teknik Direktörü José Mourinho, İspanya La Liga’nın ikinci haftasında deplasmanda Espanyol ile oynanacak karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında takımın hazırlıkları ve futbolculara yönelik net mesajları hakkında konuştu. Yeni sezondaki ilk resmi deplasman maçına hazırlanan başkent ekibinin teknik direktörü, takımın yıldızları Vinícius Júnior, Kylian Mbappé ve Jude Bellingham başta olmak üzere lider oyuncularına sert mesajlar verdi. Goal.com haber veriyor.

Bilindiği üzere Real Madrid’in La Liga’nın ilk haftasında Real Sociedad’a karşı oynayacağı maç, 2026 Dünya Kupası’na katılan futbolculara ek dinlenme süresi tanımak amacıyla istisnai olarak ertelenmişti. Bu nedenle Madrid ekibi, yeni sezondaki ilk resmi karşılaşmasına Katalonya’da çıkacak. Ev sahibi Espanyol ise rakibini ağırlamadan önce Levante’yi 3-0 gibi farklı bir skorla mağlup ederek lig tablosunda özgüven kazandı ve moralini yükseltti.

Espanyol rekabetçi bir takım

Mourinho’nun belirttiği üzere, yaklaşan rakip Espanyol ciddi bir direnç gösterebilecek kapasiteye sahip ve iyi oturmuş bir takım oyunuyla mücadele ediyor. Uzun süredir aynı teknik direktörün yönetiminde forma giyen Katalan ekibi, kendine özgü bir dinamizm ve taktik mekanizmalar geliştirdi. Tecrübeli teknik adam, rakibin Levante karşısındaki ilk maçını övdü ve kendi taraftarları önünde büyük bir istekle oynayacaklarını özellikle vurguladı.

Portekizli teknik adam ayrıca sezon öncesi hazırlık sürecinin kendine özgü zorluklarına da değindi. Mourinho’ya göre futbolcuların fiziksel durumlarının aynı seviyede olmaması süreci zorlaştırdı. Bazı oyuncular 36 antrenmana katılıp yaklaşık 6 maça çıkarken, diğerleri daha az süre sahada kaldı. Buna rağmen teknik heyet, her grup için ayrı antrenman planları hazırlamayı başardı.

Basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan José Mourinho, hazırlık maçlarından yorulduğunu ve resmi karşılaşmaları özlediğini gizlemedi. Bir hafta daha hazırlık yapma fırsatı olsaydı bunu tercih edeceğini itiraf eden teknik adam, takımın mevcut durumundan memnun olduğunu söyledi ve önlerinde zorlu sınavlar bulunduğunu ekledi.

José MourinhoReal MadridEspanyolLa LigaFutbol
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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