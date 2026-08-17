Dana White ile Khabib arasındaki atışma: Eski şampiyonun güncel kilosu ne kadar?

·3·Spor
Dana White ile Khabib arasındaki atışma: Eski şampiyonun güncel kilosu ne kadar?

UFC Başkanı Dana White ve eski tartışmasız hafif sıklet şampiyonu Khabib Nurmagomedov arasındaki bir başka ilgi çekici ve esprili diyalog, spor kamuoyunun dikkatini çekti.

Medya için düzenlenen basın toplantısında Dana White, Rus efsane dövüşçünün artık oktagona dönememesinin nedenini önemli ölçüde kilo almasına bağladı.

«Artık dövüşmüyor»: Dana White ne demişti?

UFC Başkanı, Khabib'in güncel fiziksel durumu hakkında konuşurken şunları söyledi:

«Şu anda yaklaşık 225 pound (102 kg) ağırlığında. Doğal olarak artık oktagonda dövüşmüyor».

«Benim kilom 205 pound»: Nurmagomedov'dan düzeltme

Dana White'ın bu açıklaması yayıldıktan kısa süre sonra Khabib Nurmagomedov, sosyal medyadaki resmi hesabından organizasyon başkanına yanıt vererek rakamları düzeltti:

«Benim kilom 205 pound (yaklaşık 93 kg), Dana».

Khabib'in bu kısa ve kendine özgü yanıtı, profesyonel sporcu disiplinini hâlâ koruyup korumadığı konusunda hayranlar arasında bir kez daha hararetli tartışmalara yol açtı.

Yenilmez şampiyonun tarihi kariyeri

37 yaşına giren Khabib Nurmagomedov, MMA tarihinin en parlak ve yenilmez yıldızlarından biri olmaya devam ediyor:

  • İlk maç ve kemer: Rus sporcu, UFC'deki ilk maçına 2012'de çıktı ve 2018'de hafif sıklet (70 kg'a kadar) şampiyonu oldu;

  • Başarılı savunmalar: Kemerini Conor McGregor, Dustin Poirier ve Justin Gaethje gibi güçlü rakiplere karşı üç kez başarıyla savundu;

  • Kariyerini noktalaması: 2020 sonbaharında 29 galibiyet ve 0 mağlubiyet (UFC'de 13-0) derecesiyle profesyonel sporu resmen bıraktı.

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Dana WhiteKhabib NurmagomedovUFCConor McGregorDustin Poirier
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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