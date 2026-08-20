Xoldorxonov’un golü: “Andijon” deplasmanda “Mash’al”ı mağlup etti

Özbekistan Süper Ligi’nin 18. haftasında “Andijon”, deplasmanda G‘uzor temsilcisi “Mash’al”ın konuğu oldu. Çekişmeli ve zorlu geçen mücadelede “Kartallar”, 1-0’lık önemli galibiyetle 3 puanın sahibi oldu. Maçın kaderini hangi pozisyon belirledi ve takımların lig tablosundaki sıralaması nasıl değişti?

Galibiyet golü ve savunmadaki sağlamlık

Karşılaşmanın ilk yarısı dengeli bir mücadeleye sahne oldu. İkinci yarının başında ise “Andijon” atağını golle tamamladı: 53. dakikada Po‘latxo‘ja Xoldorxonov rakip kaleyi isabetli bir vuruşla buldu ve takımına galibiyeti getiren tek golü attı. Ev sahibi ekibin beraberlik için yaptığı girişimler, Andijon temsilcisinin disiplinli savunması tarafından engellendi.

Süper Lig: 18. hafta maçının detayları

İstatistik “Mash’al” (G‘uzor) “Andijon” (Andijon) Maç sonucu 0 1 Tek gol — Po‘latxo‘ja Xoldorxonov (53') Puan sayısı 4 puan 24 puan Sıralamadaki yeri 16. sıra (son sırada) 8. sıra (yükseldi)

Takımların sahaya çıkan kadroları

“Mash’al”: Dostonbek To‘xtaboyev, Zafarbek Akramov (Muhammadbobir Mo‘ydinov, 46), Strahinya Boshnyak, Komiljon Tojidinov, Sardor Abduraimov, Ibrohim G‘anixonov (Mahmud Jo‘raboyev, 12), Humoyun Murtozayev (Tohirbek To‘xtasinov, 46), Ifeani Ifeani (Ahrorbek Rahimov, 54), Ergash Ismailov, Pavel Bureyev, Azizbek Choriyev (Normurod Ko‘charov, 59).

“Andijon”: Artyom Potapov, Aleksandre Andronikashvili, Po‘latxo‘ja Xoldorxonov (Bekzod Sulaymonov, 74), Imeda Ashortia (Doniyor Abdumannopov, 74), Humoyunmirzo Iminov (Dragan Cheran, 46), Abdurahmon Komilov (Odilbek Abdumajidov, 83), Nemanya Chalasan, Damir Temirov (Shohmalik Komilov, 80), Islom To‘xtaho‘jayev, Mahmudjon Mahamadjonov, Rustam Turdimurodov.

G‘uzor deplasmanındaki galibiyetin ardından “Andijon” puanını 24’e yükselterek lig tablosunda 8. sıraya çıktı. “Mash’al” ise 4 puanla ligin son basamağı olan 16. sırada kaldı.

Sizce “Andijon”, bu önemli galibiyetin ardından Süper Lig’de ilk beş için mücadele edebilir mi?

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