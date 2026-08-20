Liverpool'un genç yıldızı Rio Ngumoha, Mohamed Salah'ın yerini doldurabilir mi?

Liverpool'un genç yeteneği Rio Ngumoha, takımdan ayrılan efsanevi forvet Mohamed Salah'ın yerini doldurabilecek başlıca adaylardan biri olarak görülüyor. Ancak Merseyside ekibinin eski forveti Emil Heskey, genç futbolcunun zirveye ulaşabilmesi için oyun tarzında bazı değişiklikler yapması gerektiğini belirtti. Goal.com haberine göre.

Chelsea akademisinden transfer edilen 17 yaşındaki yetenek, 2025-26 sezonunda sergilediği etkileyici performanslarla kamuoyunun dikkatini çekti. İlk gollerini atan futbolcu, kulüp tarihine geçmeyi başardı ve şu anda transfer piyasasında da büyük ilgi görüyor. Bayern Münih'in de oyuncunun performansını takip ettiği bildirilmişti.

Goal.com'un haberine göre Bayern Münih temsilcileri, Michael Olise hakkındaki transfer söylentilerinin gölgesinde genç futbolcuyu kadrosuna katma ihtimalini değerlendirdi. Buna rağmen Almanya'ya transfer henüz gerçekleşmedi ve Liverpool, genç oyuncuya planlarında daha büyük bir rol vermeye hazırlanıyor.

Mohamed Salah'ın mirası ve yeni fırsatlar

Liverpool formasıyla 257 gol atan ve dokuz kupa kazanan üç kez PFA Yılın Oyuncusu seçilmiş Mohamed Salah takımdan ayrıldı. Merseyside ekibi, onun yerine yüksek bonservis bedeliyle bir yıldız transfer etmedi. Bu durum, Rio Ngumoha'ya kendini gösterme fırsatının kapısını açtı.

Futbolcu, İngiltere Milli Takımı'nın Yeni Zelanda ile oynadığı hazırlık maçında sağ kanatta görev alarak iyi bir izlenim bıraktı. Ancak asıl pozisyonu sol kanat.

Eski forvet Emil Heskey, BetWright üzerinden Goal.com'a verdiği röportajda genç futbolcunun potansiyeli hakkında şunları söyledi: «Harika bir dripling yeteneği var. Bu özellik, rakip oyuncuları üzerine çekerek diğer bölgelerde boşluklar yaratmasına yardımcı oluyor. Gelecek vadeden bir oyuncu. Ancak Rion'dan Mo'nun sunduğu gol katkısını beklememeliyiz».

Önündeki en önemli adım

Emil Heskey'ye göre genç futbolcunun sağ kanada uyum sağlamak için düşünce yapısını değiştirmesi gerekiyor. Ancak o zaman rakipler için daha tehlikeli bir silaha dönüşebilir.

Liverpool'un bir diğer eski efsanesi John Barnes da Ngumoha'nın geleceği hakkında değerlendirmelerde bulundu ve onun savunmacıları zor durumda bırakma becerisinin tartışılmaz olduğunu belirtti. Barnes'a göre futbolcu için sıradaki önemli adım, düzenli olarak ilk 11'de forma giymek.