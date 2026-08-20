João Palhinha Bayern Münih'ten ayrılıp Benfica'ya transfer oluyor

·3·Spor
João Palhinha Bayern Münih'ten ayrılıp Benfica'ya transfer oluyor

Bayern Münih, orta saha oyuncusu João Palhinha'nın transferi konusunda Portekiz ekibi Benfica ile anlaşmaya vardı. Sky Sport'un aktardığı bilgilere göre taraflar, 31 yaşındaki futbolcunun bonservisi için toplamda 20 milyon avroya kadar çıkabilecek bir bedel üzerinde uzlaştı. Goal.com haber veriyor.

Bu transfer anlaşmasının, Alman şampiyonu için garanti ödeme ve çeşitli bonuslar dahil yaklaşık 18 ila 19 milyon avro gelir sağlaması bekleniyor. Deneyimli ön liberonun bu transferi, ülkesine dönerek Almanya'daki başarısız döneminin ardından kariyerini yeniden canlandırmasına olanak tanıyacak.

Münih'teki zorlu dönem ve kiralık transfer

Portekizli futbolcu, 2024 yazında Fulham'dan 51 milyon avro karşılığında Bayern Münih'e transfer olmuştu. Ancak büyük beklentilere rağmen ilk 11'de düzenli forma bulamadı ve Bayern formasıyla yalnızca 25 maça çıkıp gol veya asist üretemedi.

Futbolcu, geçen sezon İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'a kiralandı. Londra ekibinde tüm kulvarlarda 45 maça çıkan Palhinha, 7 gol ve 3 asist kaydetti. Bu performans, geleceğinin Münih'te olmadığını açıkça gösterdi.

Bayern'in yeni planları

Bayern yönetimi, futbolcuyla ilgili artık geçici çözümler aramama kararı aldı. Yeni oyuncu Nathaniel Brown'ın tanıtımı sırasında kulübün sportif direktörü Max Eberl, takımın yeni sezon planlarında Bryan Zaragoza, João Palhinha ve Sacha Boey'in yer almadığını açıkça belirtti.

Aston Villa da son günlerde futbolcuyu kadrosuna katmak için görüşmeler yürütüyordu. Ancak Palhinha, daha önce Sporting formasıyla şampiyonluk yaşamış olmasına rağmen ülkesine dönmeyi seçti ve şimdi ezeli rakip Benfica'nın formasını giyecek.

João PalhinhaBayern MünihBenficaTransferBundesliga
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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