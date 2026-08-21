La Liga hakemlerinin açıklamaları neden Santiago Bernabéu’da geçerli değil

İspanya La Liga’nın yeni sezonunda, hakemlerin tartışmalı pozisyonlarla ilgili kararlarını canlı yayında açıklaması uygulaması hayata geçirildi. Bu girişim, maç sırasında yaşanan tartışmalı anlar hakkında taraftarlara daha fazla şeffaflık ve netlik sunmak amacıyla başlatıldı. Ancak Real Madrid’in iç saha stadı Santiago Bernabéu, bu kuralın uygulanmadığı tek arena olmaya devam ediyor. Konuyla ilgili Goal.com haber veriyor .

Goal.com’un aktardığı bilgilere göre bu kısıtlama, hakemlerin yeterliliğiyle veya İspanya Hakemler Teknik Komitesi (CTA) tarafından uygulanan yaptırımlarla ilgili değil. Temel neden, kulübün stadyum içindeki yayın sürelerini kısıtlayan katı iç düzenlemeleri ve teknik kuralları. Hakemler komitesi, tüm kulüpler için koşulların eşit olması gerektiğini vurgulayarak, hakem açıklamalarının yalnızca gerekli teknik imkânların sağlandığı statlarda canlı yayımlanacağını bildirdi.

Teknik kısıtlamalar ve anlaşmazlığın nedenleri

Spor basınında yer alan bilgilere göre stadyumdaki yayın sürelerine ilişkin katı kısıtlamalar ve sorunlar, Real Madrid yönetimi ile La Liga organizatörleri arasındaki mevcut anlaşmazlıkların gölgesinde ortaya çıkıyor. «Kraliyet kulübü», iç ticari ve medya düzenlemeleri konusunda ülke futbol yönetimine karşı uzun süredir sert bir tutum sergiliyor. Bu nedenle diğer tüm statlarda test edilen hakemlik şeffaflığı girişiminin Santiago Bernabéu’da uygulanması engelleniyor.

Hakemler Teknik Komitesi, bu kuralın herkes için eşit şekilde geçerli olduğunu ve kulüp gerekli koşulları sağladığı takdirde hakemlerin hemen canlı yayında açıklama yapmaya hazır bulunduğunu belirtiyor. Ancak tarafların bu konuda henüz uzlaşmaya varamaması, taraftarların ve uzmanların dikkatini çekiyor.

Sezon öncesi hazırlıklar ve ilgi odağındaki maçlar

Real Madrid, yeni La Liga sezonuna deplasmanda Espanyol karşısında oynayacağı maçla başlayacak ve ardından evine dönecek. Takımın kendi stadında hakem açıklamaları olmadan oynayacağı karşılaşmaların ise her tartışmalı pozisyonda daha fazla tartışmaya ve sert eleştirilere yol açacağı kesin görünüyor.

Madrid ekibi, sezonun ilk üç maçından itibaren maksimum puanı alarak şampiyonluk yarışında istikrar sağlamayı hedefliyor. Buna rağmen Santiago Bernabéu’daki bu istisna, İspanya futbolundaki mevcut anlaşmazlıkların bir başka göstergesi olarak sezon boyunca gündemde kalacak gibi görünüyor.