José Mourinho Real Madrid yıldızlarına sert uyarıda bulundu

Real Madrid'in teknik direktörü José Mourinho, İspanya La Liga'nın ikinci haftasında deplasmanda Espanyol'a karşı oynanacak maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında takımın mevcut durumu ve yıldız futbolcuların hazırlıkları hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Goal.com'un haberine göre deneyimli teknik adam, öğrencilerine aşırı özgüvene kapılmamaları çağrısında bulunarak sezonun ilk zorlukları konusunda uyarıda bulundu. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Bilindiği üzere bu karşılaşma, başkent ekibinin İspanya La Liga'nın 2026/2027 sezonundaki ilk resmi deplasman maçı olacak. Real Madrid'in ilk haftada Real Sociedad'a karşı oynayacağı maç, 2026 Dünya Kupası'na katılan futbolculara ek dinlenme ve toparlanma süresi tanımak amacıyla istisnai olarak ertelenmişti. Bunun sonucunda takım, sezon öncesi hazırlık sürecinde farklı gruplara ayrılmıştı.

Mourinho'nun hazırlık süreciyle ilgili endişeleri

Teknik direktör, basın toplantısında takımı aynı fiziksel seviyeye getirmenin zor olduğunu özellikle vurguladı. Mourinho'ya göre bazı futbolcular 36 antrenman yapıp altıdan fazla maça çıkarken, diğerleri kısa süreli hazırlık ve az sayıda maçla yetinmek zorunda kaldı.

Bu nedenle José Mourinho, futbolculardan sabır ve azami sorumluluk beklediğini, yaşanan zorlukların geçici nitelikte olduğunu ifade etti. Teknik direktör, Real Madrid yıldızlarına kendine özgü sert bir mesaj göndererek "Konuşmak kolay, ancak harekete geçmek daha zor" dedi.

Rakibin şansları ve takımın morali

Yarının rakibi Espanyol, sezona harika bir başlangıç yaptı. Katalan ekibi, sahasında Levante'yi üç golle mağlup ederken kalesini gole kapattı ve ilk üç puanını aldı. Kendi taraftarlarının önünde oynayacak ev sahibi takım sahaya yüksek moralle çıkacak.

Mourinho rakibin şanslarını yüksek değerlendirerek şunları söyledi: "Onlar iyi bir takım. Uzun süredir aynı teknik direktörün yönetiminde oynayan takımlar mükemmel bir hazırlığa ve kendilerine özgü bir dinamiğe sahip olur. Espanyol iyi oynuyor ve büyük hedefleri var. Onlara karşı oynayacağımız maça hazırız".

Teknik adam sezon başındaki durumu hakkında konuşurken kendisini sakin hissettiğini ve bir başka heyecan verici lig sınavına hazır olduğunu da sözlerine ekledi. Real Madrid'in yıldızları Vinícius Júnior, Kylian Mbappé, Jude Bellingham ve diğer lider oyuncular için bu sezonun gerçek bir karakter sınavı olması bekleniyor.