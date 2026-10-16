Şampiyonluk yarışı kızıştı: Neftchi, Kokand'da kazandı ve liderliğe yükseldi

·13·Spor
Şampiyonluk yarışı kızıştı: Neftchi, Kokand'da kazandı ve liderliğe yükseldi

Özbekistan Süper Ligi'nin 24. haftası kapsamında vadinin iki köklü takımı olan Kokand-1912 ile Fergana temsilcisi Neftchi kulüpleri arasındaki derbi, izleyicilere unutulmaz bir drama yaşattı. Kokand'daki Merkez Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Fergana ekibi, 4-2'lik skorla geri dönüş galibiyetine imza attı.

Bu önemli galibiyetin ardından puanını 55'e çıkaran Neftchi, puan durumunda Pakhtakor'u (52 puan) geride bırakarak şampiyonluk yarışında tek başına liderliğe oturdu.

Derbide gol şovu ve kırmızı kart

Karşılaşma çok yüksek tempoda ve hücum ağırlıklı başladı:

  • Erken karşılık: Maçın 11. dakikasında ev sahibi ekibin forveti Toma Tabatadze perdeyi açsa da, sadece üç dakika sonra (14. dakika) Zoran Marushich dengeyi sağladı;

  • İkinci yarıda tansiyon: Devre arasından sonra 48. dakikada Nurmuhammad Abduganiyev Fergana ekibini öne geçirdi, ancak 50. dakikada Shahzod Akromov skoru 2-2'ye getirdi;

  • Dubl ve eksik kalma: 58. dakikada Marushich dubl yaparak Neftchi'yi tekrar öne geçirdi. Ancak 59. dakikada golün sahibi Nurmuhammad Abduganiyev doğrudan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı;

  • Kuao'nun son noktası: Bir kişi eksik oynamasına rağmen savunmaya çekilmeyen konuk ekip, 86. dakikada Koffi Kuao'nun kontra atak golüyle 4-2'lik galibiyeti perçinledi.

Maç raporu:

Süper Lig. 24. Hafta

Kokand-1912 — Neftchi 2:4

Kokand, Merkez Stadyumu

  • Goller: Toma Tabatadze (11), Shahzod Akromov (50) — Zoran Marushich (14, 58), Nurmuhammad Abduganiyev (48), Koffi Kuao (86).

  • Kokand-1912: Rahim Davronov, Jasur Yoqubov, Shota Gvazava (Muhriddin Pazildinov, 82), Shohrux Gadoyev, Zafar Hakimov (Asliddin Toshtemirov, 62), Shahzod Akramov (Shohrux Mahmudhojiyev, 74), Iqbol Malikjonov, G‘ulomhaydar G‘ulomov, Toma Tabatadze (Javohir Husanov, 62), Elbek Yo‘lchiyev, Muhammadanas Hasanov (Akbar O‘ktamov, 82).

  • Neftchi: Akbar To‘rayev, Vladimir Yovovich (Abror Ismoilov, 64), Xurshid G‘iyosov (Ibrohimxalil Yo‘ldoshev, 74), Asilbek Jumayev (Anvar G‘ofurov, 64), Nurmuhammad Abduganiyev, Muhsin Ubaydullayev, Alisher Odilov (Bilol Toshmirzayev, 82), Zoran Marushich (Stipe Peritsa, 74), Farrux Sayfiyev, Koffi Kuao, Ratinio.

  • Sarı kart: Shahzod Akramov (38).

  • Kırmızı kart: Nurmuhammad Abduganiyev (59).

Şampiyonluk heyecanı zirveye tırmanıyor

Bu galibiyetten sonra tüm gözler puan durumundaki ana rakibe çevrildi. Artık Pakhtakor'un bu hafta deplasmanda lig üçüncüsü Namangan ekibi Navbahor karşısında zorlu bir sınav vermesi gerekecek. Her puanın altın değerinde olduğu sezon finali giderek daha şiddetli bir hal alıyor.

Kokand-1912NeftchiÖzbekistan Süper LigiMerkez StadyumuFutbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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