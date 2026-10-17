Alişer Usmanov Everton'ı yeniden devralmayı mı planlıyor?

12,5 milyar avroluk varlık: Forbes dergisinin son hesaplamalarına göre, Alişer Usmanov'un serveti yaklaşık 12,5 milyar avro civarında;

2022 yılındaki kısıtlamalar: Everton, 2022 yılının Mart ayında jeopolitik durum nedeniyle Usmanov ile bağlantılı olan USM Holdings ve MegaFon gibi şirketlerle yapılan tüm çok milyonluk sponsorluk anlaşmalarını askıya almıştı.