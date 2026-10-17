Alişer Usmanov Everton'ı yeniden devralmayı mı planlıyor?
Özbekistan doğumlu, tanınmış Rus iş insanı ve milyarder Alişer Usmanov İngiltere Premier Ligi (EPL) temsilcisi Everton kulübü üzerindeki kontrolü yeniden tesis etme ve Merseyside ekibine büyük miktarda yatırım yapma fırsatlarını değerlendiriyor.
Bu konu, ünlü İngiliz gazeteci ve eski futbolcu Alan Brazil tarafından kendi kaynaklarına dayandırılarak prestijli talkSPORT yayınında açıklandı.
«Çok fazla parası var»: Alan Brazil'in açıklaması
Kulüp çevresindeki perde arkası gelişmelere değinen gazeteci şu yorumu yaptı:
İçeriden bilgiler: «Bu bilgiyi yüzde 100 resmi olarak doğrulayamam ancak Usmanov'un Everton'a dönmeye çalıştığına dair net sinyaller alıyorum;
Yatırım potansiyeli: Çok ama çok fazla kaynağı var. Görünüşe göre Sayın Usmanov, fırsat bulursa Everton'a geri dönüp takıma ciddi miktarda yatırım yapma niyetinde», dedi Brazil.
Sponsorluğun durdurulması ve milyarderin serveti
Alişer Usmanov'un Liverpool kulübüyle uzun bir geçmişi var:
12,5 milyar avroluk varlık: Forbes dergisinin son hesaplamalarına göre, Alişer Usmanov'un serveti yaklaşık 12,5 milyar avro civarında;
2022 yılındaki kısıtlamalar: Everton, 2022 yılının Mart ayında jeopolitik durum nedeniyle Usmanov ile bağlantılı olan USM Holdings ve MegaFon gibi şirketlerle yapılan tüm çok milyonluk sponsorluk anlaşmalarını askıya almıştı.
İngiltere'deki yaptırımlar ve hukuki engeller
Milyarderin İngiliz futboluna dönüşünün önünde ciddi hukuki engeller bulunmaya devam ediyor:
Avrupa Birliği listesi: Daha önce Alişer Usmanov, dava süreçleri ve itirazlar sonucunda Avrupa Birliği'nin resmi yaptırım listesinden çıkarılmıştı;
Birleşik Krallık kısıtlamaları: Buna rağmen, Birleşik Krallık hükümetinin iş insanına yönelik ülkeye giriş yasağı ve İngiltere'deki varlıklarının dondurulması gibi kısıtlayıcı tedbirleri hala yürürlükte.
Taraflar hukuki engelleri aşmanın veya yasal statüyü yumuşatmanın bir yolunu bulabilirse, Everton'a büyük finansal kaynakların geri dönmesi Premier Lig'deki güç dengesini ciddi şekilde etkileyebilir.
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