Paxtakor, AFC Şampiyonlar Ligi'nde Al Qadisiya ile berabere kaldı

·3·Spor
Paxtakor, AFC Şampiyonlar Ligi'nde Al Qadisiya ile berabere kaldı

AFC Şampiyonlar Ligi Elit turnuvasının Batı bölgesi kapsamında, Taşkent'in Paxtakor kulübü Suudi Arabistan'ın Al Qadisiya takımına karşı sahaya çıktı. Karşılaşma 1-1'lik skorla sona erdi. Maçta önce konuk ekip golü buldu, ardından Paxtakor penaltı vuruşuyla dengeyi sağladı.

Al Qadisiya oyuncusu Teun Koopmeiners 35. dakikada gol atarak takımını öne geçirdi. Paxtakor ise 89. dakikada Dostonbek Hamdamov'un penaltıdan attığı golle mağlubiyetten kurtuldu.

Maç istatistiklerine göre, topa sahip olma oranında Al Qadisiya yüzde 54 ile üstünlük sağladı. Paxtakor'da bu oran yüzde 46 oldu.

Kaleye atılan şut sayısında ev sahibi ekip öndeydi: Paxtakor 19, rakibi ise 15 şut çekti. Ancak isabetli şutlarda Al Qadisiya 3'e 2 ile daha üstündü.

Köşe vuruşlarında Suudi ekibi 7-5 üstünlük sağladı. Pas sayısı Al Qadisiya'da 521, Paxtakor'da ise 449 olarak gerçekleşti. Faul istatistiklerinde Paxtakor 9, rakibi 13 kez kural ihlali yaptı. Her iki takım da birer sarı kart gördü.

PaxtakorAl QadisiyaDostonbek HamdamovTeun KoopmeinersAFC Şampiyonlar Ligi
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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