Dustin Poirier, Makhachev’in Garry karşısındaki zorlu galibiyetini analiz etti

UFC’nin eski geçici hafif sıklet şampiyonu Dustin Poirier Islam Makhachev ile Ian Machado Garry arasında gerçekleşen 5 rauntluk şampiyonluk mücadelesi hakkındaki görüşlerini paylaştı. Makhachev’in hakemlerin oybirliğiyle aldığı kararla kazandığı karşılaşmanın ardından Poirier, oktagondaki mücadele dinamikleri ve rakiplerin psikolojik durumu hakkında açıkça konuştu.

“Zihindeki canavar ve oktagondaki gerçek”: Poirier’in çıkarımları

Daha önce Makhachev’le karşılaşan Dustin Poirier, Ian Garry’nin şampiyona karşı savunmasını özellikle takdir ederek dövüşçülerin psikolojisine değindi:

“Mücadelenin tam olarak böyle gelişmesini bekliyordum. Hatta Islam’ın rakibini önce yıpratıp, ardından adım adım üstünlük kurarak kazanacağını düşünüyordum; boğma tekniğiyle bitireceğini de tahmin etmiştim. Ian Garry, rakibinin güreş hamlelerine karşı çok iyi savunma yaptı ve klinçteki birçok pozisyonda oldukça akıllıca hareket etti. Çünkü bazen bir insanı zihninizde gereğinden fazla büyütürsünüz. Sonra onunla oktagonda yüz yüze gelip el sıkıştığınızda, onun da sıradan bir insan olduğunu anlarsınız. O, zihninizdeki korkunç canavar değildir.” — dedi Dustin Poirier.

Makhachev – Garry karşılaşması: Önemli ayrıntılar ve analiz

Gösterge Mücadelenin sonucu ve uzman değerlendirmesi Mücadelenin statüsü UFC şampiyonluk mücadelesi (5 tam raunt) Nihai sonuç Islam Makhachevgalibiyeti (hakemlerin oybirliğiyle aldığı kararla) Ian Garry’nin performansı Yerde savunma ve klinçte üst düzey dayanıklılık Poirier’in tahmini Makhachev’in rakibini yıpratıp mücadeleyi erken bir boğma tekniğiyle kazanması bekleniyordu Temel psikolojik faktör Rakibi gözünüzde gereğinden fazla büyütmemek ve onun da bir insan olduğunu fark etmek

Makhachev’in şampiyonluk sınavı ve sıkletteki durum

Dustin Poirier’in belirttiğine göre, Garry, Makhachev’in baskısından çekinmeden mücadele ettiği için karşılaşma sonuna kadar sürdü ve şampiyon için kolay geçmedi. Buna rağmen Dağıstanlı dövüşçü, taktiğini uygulayarak kemerini layıkıyla savunmayı başardı.

Sizce Ian Garry’nin 5 raunt boyunca gösterdiği direnç, Makhachev’in gelecekteki rakipleri için bir yol haritası olabilir mi, yoksa şampiyon her rakibe karşı yeni bir strateji geliştirebilir mi?

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