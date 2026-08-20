Dustin Poirier, Makhachev’in Garry karşısındaki zorlu galibiyetini analiz etti

·6·Spor
Dustin Poirier, Makhachev’in Garry karşısındaki zorlu galibiyetini analiz etti

UFC’nin eski geçici hafif sıklet şampiyonu Dustin Poirier Islam Makhachev ile Ian Machado Garry arasında gerçekleşen 5 rauntluk şampiyonluk mücadelesi hakkındaki görüşlerini paylaştı. Makhachev’in hakemlerin oybirliğiyle aldığı kararla kazandığı karşılaşmanın ardından Poirier, oktagondaki mücadele dinamikleri ve rakiplerin psikolojik durumu hakkında açıkça konuştu.

“Zihindeki canavar ve oktagondaki gerçek”: Poirier’in çıkarımları

Daha önce Makhachev’le karşılaşan Dustin Poirier, Ian Garry’nin şampiyona karşı savunmasını özellikle takdir ederek dövüşçülerin psikolojisine değindi:

“Mücadelenin tam olarak böyle gelişmesini bekliyordum. Hatta Islam’ın rakibini önce yıpratıp, ardından adım adım üstünlük kurarak kazanacağını düşünüyordum; boğma tekniğiyle bitireceğini de tahmin etmiştim. Ian Garry, rakibinin güreş hamlelerine karşı çok iyi savunma yaptı ve klinçteki birçok pozisyonda oldukça akıllıca hareket etti.

Çünkü bazen bir insanı zihninizde gereğinden fazla büyütürsünüz. Sonra onunla oktagonda yüz yüze gelip el sıkıştığınızda, onun da sıradan bir insan olduğunu anlarsınız. O, zihninizdeki korkunç canavar değildir.” — dedi Dustin Poirier.

Makhachev – Garry karşılaşması: Önemli ayrıntılar ve analiz

Gösterge

Mücadelenin sonucu ve uzman değerlendirmesi

Mücadelenin statüsü

UFC şampiyonluk mücadelesi (5 tam raunt)

Nihai sonuç

Islam Makhachevgalibiyeti (hakemlerin oybirliğiyle aldığı kararla)

Ian Garry’nin performansı

Yerde savunma ve klinçte üst düzey dayanıklılık

Poirier’in tahmini

Makhachev’in rakibini yıpratıp mücadeleyi erken bir boğma tekniğiyle kazanması bekleniyordu

Temel psikolojik faktör

Rakibi gözünüzde gereğinden fazla büyütmemek ve onun da bir insan olduğunu fark etmek

Makhachev’in şampiyonluk sınavı ve sıkletteki durum

Dustin Poirier’in belirttiğine göre, Garry, Makhachev’in baskısından çekinmeden mücadele ettiği için karşılaşma sonuna kadar sürdü ve şampiyon için kolay geçmedi. Buna rağmen Dağıstanlı dövüşçü, taktiğini uygulayarak kemerini layıkıyla savunmayı başardı.

Sizce Ian Garry’nin 5 raunt boyunca gösterdiği direnç, Makhachev’in gelecekteki rakipleri için bir yol haritası olabilir mi, yoksa şampiyon her rakibe karşı yeni bir strateji geliştirebilir mi?

Analizlerinizi yorumlarda paylaşın ve bu önemli uzman değerlendirmesini MMA hayranlarıyla hemen paylaşın!

Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Tarihi karşılaşmaya yeşil ışık: WBC Fury-Joshua maçını onaylayacak mı?Tarihi karşılaşmaya yeşil ışık: WBC Fury-Joshua maçını onaylayacak mı?Bugün, 21:09Drogba, Diomande aracılığıyla Mourinho'ya beklenmedik bir mesaj gönderdiDrogba, Diomande aracılığıyla Mourinho'ya beklenmedik bir mesaj gönderdiBugün, 20:57Bologna, İtalyan futbolunun duayenini kadrosuna katabilirBologna, İtalyan futbolunun duayenini kadrosuna katabilirBugün, 20:16Katalonya'ya dönüş: Barcelona, João Cancelo ile 3 yıllık sözleşme imzaladıKatalonya'ya dönüş: Barcelona, João Cancelo ile 3 yıllık sözleşme imzaladıBugün, 19:34João Cancelo Barcelona formasıyla Şampiyonlar Ligi'ni kazanmayı hedeflediJoão Cancelo Barcelona formasıyla Şampiyonlar Ligi'ni kazanmayı hedeflediBugün, 18:54Genoa hücum hattını güçlendirmek için yeni isimleri değerlendiriyorGenoa hücum hattını güçlendirmek için yeni isimleri değerlendiriyorBugün, 18:12
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Samimi an: Abduqodir Husanov, Kazakistan efsanesine video mesaj gönderdi
Samimi an: Abduqodir Husanov, Kazakistan efsanesine video mesaj gönderdi
12 günlük risk şampiyonluğa dönüştü: Muradov tarih yazdı (video)
12 günlük risk şampiyonluğa dönüştü: Muradov tarih yazdı (video)
Cristiano Ronaldo Portekiz milli takım kariyerini noktalayacağı tarihi belirledi
Cristiano Ronaldo Portekiz milli takım kariyerini noktalayacağı tarihi belirledi
Abdukodir Khusanov'un ardından: Lens bir Özbek yıldızı daha için harekete geçti
Abdukodir Khusanov'un ardından: Lens bir Özbek yıldızı daha için harekete geçti
Abduqodir Hüsanov'un ilk maçı kaç puanla ödüllendirildi?
Abduqodir Hüsanov'un ilk maçı kaç puanla ödüllendirildi?
Abdumalik Yorbutayev Erivan'da yeniden parladı: Doev nakavt oldu (video)
Abdumalik Yorbutayev Erivan'da yeniden parladı: Doev nakavt oldu (video)
Yamal doğum gününde sıra dışı bir “Pembe Parti” düzenledi
Yamal doğum gününde sıra dışı bir “Pembe Parti” düzenledi
Husanov’un dedesi vefat etti: City kampından ayrıldı (video)
Husanov’un dedesi vefat etti: City kampından ayrıldı (video)