Abduqodir Husanov Hollanda maçında nasıl değerlendirildi?

·7·Spor
Abduqodir Husanov Hollanda maçında nasıl değerlendirildi?

Özbekistan milli takımı Hollanda'ya karşı oynanan hazırlık maçında 1-2 mağlup oldu.

Defans oyuncusu Abduqodir Husanov sahada 90 dakika görev yaptı. İstatistik portalları oyununu 6,1 puanla değerlendirdi.

Husanov stoper bölgesinde oynayarak takımın savunma organizasyonunda yer aldı. Puanı, ilk 11'de sahaya çıkan Özbek futbolcular arasında ortalama seviyede kaldı.

Özbekistan kadrosunda en yüksek puanı 6,6 ile Abbosbek Fayzullayev aldı. Oston O'runov, Eldor Shomurodov ve O'tkir Yusupov 6,5 puanla değerlendirildi.

Oyuna sonradan dahil olup gol atan Igor Sergeyev ise 7,6 puanla takımın en iyi oyuncusu oldu.

Hollanda milli takımında iki golün sahibi Cody Gakpo, 10 puanla maçın en iyi oyuncusu seçildi.

İstatistiklere göre Hollanda top hakimiyetinde %65'e karşı %35 üstünlük kurdu. Ev sahibi ekip 15 şut çekerken, Özbekistan 8 şut kaydetti.

Fabio Cannavaro'nun öğrencileri güçlü rakibe karşı достойно oynadı ve maçın kaderi uzatma dakikalarında belirlendi.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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