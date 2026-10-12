Iraola, Manchester City karşısında alınan ağır mağlubiyetin nedenlerini açıkladı

İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında kendi sahasında Manchester City'ye karşı 3-0 mağlup olan Liverpool teknik direktörü Andoni Iraola maç sonrasında karşılaşmanın kaderini belirleyen tartışmalı kararları ve takımının performansını değerlendirdi. İspanyol çalıştırıcı, Merseyside ekibinin bir saat boyunca rakibinden üstün oynadığını ancak hakemin gösterdiği kırmızı kartın tüm planlarını altüst ettiğini vurguladı.

Iraola, maçın gidişatını iki farklı döneme ayırarak Ryan Gravenberch'e gösterilen sarı karta açıkça tepki gösterdi.

«Maç ikiye bölündü»: 60. dakikaya kadar ve sonrası

Liverpool hocası, mağlubiyetin temel nedenlerini şu şekilde sıraladı:

İki farklı tempo: «Bence her şey ortada: Bugünkü karşılaşma iki bölümden oluştu. İlk bölüm 60. dakikaya kadar sürdü, ikincisi ise Gravenberch oyundan atıldıktan sonra başladı», dedi Iraola;

Sahadaki ilk üstünlük: «İlk yarıda rakibimizden daha iyi oynadık, pozisyonları kontrol ettik ancak sonrasında inisiyatif tamamen City'ye geçti».

Hakem yönetimine itiraz: Gravenberch atılmayı hak etti mi?

Merseyside ekibinin hocası, oyunun akışını değiştiren 62. dakikadaki kırmızı kart pozisyonuyla ilgili rahatsızlığını gizlemedi:

«İlk sarı kart haksızdı»: «Gravenberch'in atılmasına gelecek olursak, ilk sarı kartı kesinlikle hak etmiyordu. Pozisyonda Anderson temastan sonra birkaç adım daha rahatça yürüdü. Neden bu pozisyonda sarı kart gösterildiğini bir türlü anlayamıyorum», diyerek tepkisini dile getirdi.

Eksik kalmanın baskısı ve hızlı goller

Iraola «Manchester City» gibi üst düzey bir rakibe karşı eksik kalan takımının durumunu şöyle açıkladı:

Pres yapmanın imkansızlığı: «Tam kadroyken bile Manchester City’ye karşı yüksek pres yapmak son derece zordur. Eksik kaldığınızda ise oyun tamamen başka bir boyuta evriliyor»;

Değişiklikler yetişmedi: «Planlanan oyuncu değişikliğinden hemen önce ilk golü yedik. Doğal olarak skor 0-1 iken takım risk almaya ve farklı oynamaya mecbur kalıyor».

Bu ağır mağlubiyetin ardından 9 puanla lig tablosunda 9. sıraya gerileyen Liverpool için önümüzdeki haftalarda puan kayıplarını telafi etmek ve takım istikrarını yeniden sağlamak en önemli öncelik haline gelecek.