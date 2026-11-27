Londra'nın Chelsea kulübü teknik direktörü Xabi Alonso İngiltere Premier Lig12. hafta kapsamında Nottingham Forest'a karşı oynanacak deplasman maçı öncesinde takımın moral durumu ve hedefleri hakkında açıklamalarda bulundu. Karşılaşma 27 Kasım'da Nottingham'daki City Ground stadyumunda oynanacak.

Leeds mağlubiyetinden sonra temel görev

İspanyol teknik adam, geçen cumartesi Leeds United karşısında yapılan hataların ciddi şekilde analiz edildiğini ve hafta boyunca yapılan tüm antrenmanların daha güvenilir bir oyun sergilemeye odaklandığını vurguladı:

“Elbette Leeds United mağlubiyetinden sonra kendimizi toparlamak istiyoruz. Çok daha iyi oynayabileceğimizi göstermek istiyoruz. Bir sonraki maç öncesindeki temel hedefimiz bu. Zorlu bir karşılaşma bizi bekliyor ve bu maçta kendi potansiyelimizi ortaya koymak için rekabetçi olmalıyız”, dedi Xabi Alonso, kulüp basın servisi tarafından aktarıldı.

Teknik direktör, önceki maçtaki başarısızlığın sadece bazı oyuncuların eksikliğinden değil, aynı zamanda galibiyet için gerekli olan önemli oyun unsurlarındaki eksikliklerden de kaynaklandığını ekledi:

“Leeds karşısındaki mağlubiyetin birçok nedeni vardı. Bunlar futbolla ilgili detaylar; bu seviyede rekabet edebilmek için yapmamamız gereken hatalar. Bunları hesaba katmazsak iyi bir oyun sergileyemeyiz. Bu yüzden hafta boyunca stratejimiz, antrenmanlarımız ve iletişimimiz daha güvenilir bir oyun sergilemeye odaklandı. Geçen cumartesi günkü maçı analiz edersek, sadece bazı oyuncuların değil, başarı için gerekli olan oyun unsurlarının da eksik olduğunu görebiliriz. Hafta boyunca kazanmak ve her maça hazır olmak için futboldaki bu temel becerilerin ne kadar önemli olduğunu tartıştık. Elbette bir sonraki maçta da bunlara ihtiyacımız olacak”, dedi teknik adam.

Maç detayları

İstatistikler Resmi bilgiler Müsabaka ve hafta İngiltere Premier Ligi, 12. hafta Eşleşme Nottingham Forest — Chelsea Stadyum City Ground (Nottingham) Başlama saati 27 Kasım'ı 28 Kasım'a bağlayan gece, Taşkent saatiyle 01:00'de

Sizce Xabi Alonso'nun öğrencileri, Leeds mağlubiyetinden gerekli dersleri çıkarıp deplasmanda Nottingham Forest'ı yenebilecek mi?

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