Deneyimli savunmacının Roma ile olan mevcut sözleşmesinin sonuna yaklaşılması, dev kulüpler için uygun bir fırsat yaratıyor:

İtalyan Roma kulübünün merkez savunma oyuncusu Mario Hermoso Avrupa'nın iki dev kulübünün radarına girdi. Ünlü muhabir Ekrem Konur sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 31 yaşındaki İspanyol futbolcunun performansının Barcelona ve Inter kulüpleri tarafından yakından takip edildiğini belirtti.

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İstatistikler Detaylar Futbolcu ve yaşı Mario Hermoso (İspanya, 31 yaşında) Mevcut kulübü Roma (2024'ten beri forma giyiyor) Sözleşme bitiş tarihi Gelecek yılın haziran ayı sonu Transfermarkt değeri 7 milyon avro Mevcut sezon istatistikleri Serie A'da 11 maç ve 2 gol

Sizce Mario Hermoso için kariyerine İspanya liginde, Barcelona formasıyla devam etmek mi daha iyi, yoksa İtalya'da kalıp Inter'in teklifini kabul etmek mi daha mantıklı?

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