Barcelona ve Inter, Roma savunmacısı Mario Hermoso ile yakından ilgileniyor
İtalyan Roma kulübünün merkez savunma oyuncusu Mario Hermoso Avrupa'nın iki dev kulübünün radarına girdi. Ünlü muhabir Ekrem Konur sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 31 yaşındaki İspanyol futbolcunun performansının Barcelona ve Inter kulüpleri tarafından yakından takip edildiğini belirtti.
Sözleşme durumu ve transfer değeri
Deneyimli savunmacının Roma ile olan mevcut sözleşmesinin sonuna yaklaşılması, dev kulüpler için uygun bir fırsat yaratıyor:
İstatistikler
Detaylar
Futbolcu ve yaşı
Mario Hermoso (İspanya, 31 yaşında)
Mevcut kulübü
Roma (2024'ten beri forma giyiyor)
Sözleşme bitiş tarihi
Gelecek yılın haziran ayı sonu
Transfermarkt değeri
7 milyon avro
Mevcut sezon istatistikleri
Serie A'da 11 maç ve 2 gol
Sizce Mario Hermoso için kariyerine İspanya liginde, Barcelona formasıyla devam etmek mi daha iyi, yoksa İtalya'da kalıp Inter'in teklifini kabul etmek mi daha mantıklı?
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