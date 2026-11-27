Ayrıca Shavkat Mirziyoyev, Özbek büyükustaya sonraki maçlarda başarı ve güç dileyerek bu tarihi rekabette galip gelmesini temenni etti.

Cumhurbaşkanı Shavkat Mirziyoyev Cenevre'de gerçekleşen prestijli karşılaşmaları yakından takip ettiğini belirterek şunları söyledi:

27 Kasım 2026 tarihinde Özbekistan Cumhurbaşkanı Shavkat Mirziyoyev dünya satranç tacı için oynanan belirleyici maçta yer alan Özbek büyükusta Javohir Sindarov 'un oyununa yüksek not verdi. Devlet başkanı, vatandaşımızın ilk üç partiyi layıkıyla ve üst düzeyde oynadığını özellikle vurguladı.

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Cenevre'deki dünya şampiyonluğu maçının mevcut durumu

Bugünlerde İsviçre'nin Cenevre şehrinde Javohir Sindarov, mevcut dünya şampiyonu Hintli büyükusta Gukesh Dommaraju'ya karşı 14 partidenoluşan maçta satranç tacı için mücadele veriyor. İlk üç partinin tamamı çetin bir mücadelenin ardından beraberlikle sonuçlandı:

Parti Tarih Sonuç Genel Skor 1. Parti 24 Kasım 2026 Berabere (½–½) 0.5 – 0.5 2. Parti 25 Kasım 2026 Berabere (½–½) 1.0 – 1.0 3. Parti 26 Kasım 2026 Berabere (½–½) 1.5 – 1.5

Regülasyona göre, dünya şampiyonu unvanını kazanmak için satranç oyuncularından birinin 7,5 puan toplaması gerekmektedir. Maçın bir sonraki 4. partisi 28 Kasım günü oynanacaktır.

Sizce Javohir Sindarov, mevcut dünya şampiyonu Gukesh Dommaraju'yu yenerek dünya satranç tacını Özbekistan'a getirebilecek mi?

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