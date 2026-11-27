Shavkat Mirziyoyev dünya şampiyonluğu için mücadele eden Javohir Sindarov'a başarılar diledi (video)
27 Kasım 2026 tarihinde Özbekistan Cumhurbaşkanı Shavkat Mirziyoyev dünya satranç tacı için oynanan belirleyici maçta yer alan Özbek büyükusta Javohir Sindarov'un oyununa yüksek not verdi. Devlet başkanı, vatandaşımızın ilk üç partiyi layıkıyla ve üst düzeyde oynadığını özellikle vurguladı.
«Satranç oyuncusuna başarı ve güç diliyorum»
Cumhurbaşkanı Shavkat Mirziyoyev Cenevre'de gerçekleşen prestijli karşılaşmaları yakından takip ettiğini belirterek şunları söyledi:
«Üç oyunu iyi oynadı, takip ediyoruz», — dedi devlet başkanı Javohir Sindarov'un performansını değerlendirirken.
Ayrıca Shavkat Mirziyoyev, Özbek büyükustaya sonraki maçlarda başarı ve güç dileyerek bu tarihi rekabette galip gelmesini temenni etti.
Cenevre'deki dünya şampiyonluğu maçının mevcut durumu
Bugünlerde İsviçre'nin Cenevre şehrinde Javohir Sindarov, mevcut dünya şampiyonu Hintli büyükusta Gukesh Dommaraju'ya karşı 14 partidenoluşan maçta satranç tacı için mücadele veriyor. İlk üç partinin tamamı çetin bir mücadelenin ardından beraberlikle sonuçlandı:
Parti
Tarih
Sonuç
Genel Skor
1. Parti
24 Kasım 2026
Berabere (½–½)
0.5 – 0.5
2. Parti
25 Kasım 2026
Berabere (½–½)
1.0 – 1.0
3. Parti
26 Kasım 2026
Berabere (½–½)
1.5 – 1.5
Regülasyona göre, dünya şampiyonu unvanını kazanmak için satranç oyuncularından birinin 7,5 puan toplaması gerekmektedir. Maçın bir sonraki 4. partisi 28 Kasım günü oynanacaktır.
Sizce Javohir Sindarov, mevcut dünya şampiyonu Gukesh Dommaraju'yu yenerek dünya satranç tacını Özbekistan'a getirebilecek mi?
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