Tevez, veda maçına kariyeri boyunca birlikte oynadığı eski takım arkadaşlarını davet etti. Messi ile Arjantin milli takımında, Ronaldo ile ise Manchester Unitedtakımında birlikte forma giymişti.

Arjantinli futbolcu Carlos Tevez'in veda maçı 20 Aralık'ta Buenos Aires'teki Boca Juniors kulübünün La Bombonera stadyumunda gerçekleşecek. Lionel Messi'nin bu maçta yer alacağı doğrulandı, Cristiano Ronaldo'nun katılımı ise henüz kesinleşmedi. Bu bilgi Infobae tarafından bildirildi.

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Tevez, Infobae'ye verdiği röportajda Ronaldo'yu da davet ettiğini belirtti. Portekizli futbolcunun Messi ile aynı maçta sahaya çıkma ihtimali olduğunu ancak konunun henüz kesinleşmediğini vurguladı.

Veda maçında Sergio Agüero, Martin Palermo, Leandro Paredes, Rio Ferdinand, Gianluigi Buffon, Edwin van der Sar ve diğer futbol yıldızlarının da yer alması bekleniyor.

Tevez kariyeri boyunca Boca Juniors, Corinthians, West Ham, Manchester United, Manchester City, Juventus ve Shanghai Shenhua kulüplerinde oynadı. Arjantin milli takımı formasıyla 76 maça çıkıp 13 gol attı. 2004 Atina Olimpiyatları'nda altın madalya kazandı. Futbol kariyerini 2022 yılında noktaladı.