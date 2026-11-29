Güney Amerika'nın kulüpler düzeyindeki en prestijli turnuvası olan Libertadores Kupası'nın belirleyici final maçı oynandı. Uruguay'ın başkenti Montevideo'daki efsanevi Centenario stadyumunda gerçekleşen mücadelede Brezilya'nın Palmeiras kulübü, Arjantin'in Estudiantes takımını 1-0 skorla mağlup etti.

Ramon Sosa'nın tek golü Palmeiras'a şampiyonluğu getirdi

Çekişmeli ve kıran kırana geçen finalin kaderini ikinci yarının başında atılan tek gol belirledi. Karşılaşmanın 52. dakikasında Ramon Sosa Estudiantes ağlarını sarsarak Brezilya kulübüne önemli bir zafer kazandırdı.

Böylece Palmeiras, 2021'den bu yana ilk kez Libertadores Kupası'nda mutlu sona ulaştı. Bu kupa kulüp tarihindeki dördüncü şampiyonluk olarak kaydedildi (takım daha önce 1999, 2020 ve 2021 yıllarında da bu prestijli kupayı müzesine götürmüştü).

Final maçı raporu ve temel istatistikler

İstatistikler Resmi bilgiler Turnuva ve aşama Libertadores Kupası, Final Mekan Centenario Stadyumu — Montevideo, Uruguay Maç ve sonuç Palmeiras (Brezilya) — Estudiantes (Arjantin) 1-0 Golü atan Ramon Sosa (52') Palmeiras'ın şampiyonluk yılları 1999, 2020, 2021, 2026 (toplam 4 kupa)

Sizce dördüncü kez Libertadores Kupası'nı kazanan Palmeiras, yaklaşan dünya kulüpler turnuvalarında Avrupa devlerine karşı rekabet edebilir mi?

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