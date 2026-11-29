Palmeiras, finalda Estudiantes'i mağlup ederek Libertadores Kupası'nı kazandı
Güney Amerika'nın kulüpler düzeyindeki en prestijli turnuvası olan Libertadores Kupası'nın belirleyici final maçı oynandı. Uruguay'ın başkenti Montevideo'daki efsanevi Centenario stadyumunda gerçekleşen mücadelede Brezilya'nın Palmeiras kulübü, Arjantin'in Estudiantes takımını 1-0 skorla mağlup etti.
Ramon Sosa'nın tek golü Palmeiras'a şampiyonluğu getirdi
Çekişmeli ve kıran kırana geçen finalin kaderini ikinci yarının başında atılan tek gol belirledi. Karşılaşmanın 52. dakikasında Ramon Sosa Estudiantes ağlarını sarsarak Brezilya kulübüne önemli bir zafer kazandırdı.
Böylece Palmeiras, 2021'den bu yana ilk kez Libertadores Kupası'nda mutlu sona ulaştı. Bu kupa kulüp tarihindeki dördüncü şampiyonluk olarak kaydedildi (takım daha önce 1999, 2020 ve 2021 yıllarında da bu prestijli kupayı müzesine götürmüştü).
Final maçı raporu ve temel istatistikler
İstatistikler
Resmi bilgiler
Turnuva ve aşama
Libertadores Kupası, Final
Mekan
Centenario Stadyumu — Montevideo, Uruguay
Maç ve sonuç
Palmeiras (Brezilya) — Estudiantes (Arjantin) 1-0
Golü atan
Ramon Sosa (52')
Palmeiras'ın şampiyonluk yılları
1999, 2020, 2021, 2026 (toplam 4 kupa)
Sizce dördüncü kez Libertadores Kupası'nı kazanan Palmeiras, yaklaşan dünya kulüpler turnuvalarında Avrupa devlerine karşı rekabet edebilir mi?
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