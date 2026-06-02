Xiaomi akıllı telefonları AirDrop üzerinden dosya paylaşma özelliğine kavuştu

·99·Teknoloji
Xiaomi akıllı telefonları AirDrop üzerinden dosya paylaşma özelliğine kavuştu

Xiaomi, Samsung'un ardından akıllı telefonlarına iPhone ile Quick Share ve AirDrop üzerinden dosya paylaşma özelliğini getirdi. Şirket bu yeniliği X sosyal medya hesabından duyurdu. Konuyla ilgili haberi Ixbt.com aktarıyor.

Artık HyperOS 3 işletim sistemine sahip Xiaomi akıllı telefon kullanıcıları, Android'in standart hızlı paylaşım aracıyla Apple cihazlarına veri gönderebilecek. Bu, platformlar arası engelleri kaldırmak adına önemli bir adım.

Şu an için bu özellik sadece Xiaomi 17T Pro modelinde duyurulmuş olsa da, şirket önümüzdeki haftalarda diğer modellerin, özellikle de amiral gemilerinin bu imkana kavuşacağını belirtiyor. Yeni çıkacak Xiaomi cihazları ise AirDrop desteğiyle kutudan çıkacak.

Daha önce benzer bir özellik Google Pixel cihazlarında, Samsung Galaxy amiral gemilerinde (örneğin Galaxy S26 serisi) ve ayrıca Oppo Find X9 Ultra ile Vivo X300 Ultra modellerinde görülmüştü. Bu teknoloji, farklı ekosistemler arasındaki dosya paylaşım sürecini büyük ölçüde kolaylaştırıyor.

XiaomiAirDropiPhoneHyperOSTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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