Focused Energy, lazerli füzyon teknolojisi için 240 milyon dolar yatırım aldı

·38·Teknoloji
Focused Energy, lazerli füzyon teknolojisi için 240 milyon dolar yatırım aldı

Alman girişimi Focused Energy, Seri A yatırım turunda 240 milyon dolar fon toplamayı başardı. Füzyon enerjisi alanındaki en büyük erken aşama finansman turlarından biri olan bu gelişme, şirketin toplam özel sermayesini 300 milyon dolara ulaştırdı. Ayrıca 200 milyon dolarlık hibe desteği de alan girişim, sektörün en iyi finanse edilen projelerinden biri haline geldi. Bu haberi Techcrunch.com aktarıyor.

Focused Energy, lazerler yardımıyla füzyon yakıtını sıkıştıran bir reaktör üzerinde çalışıyor. Eylemsiz hapsi (inertial confinement) olarak adlandırılan bu yöntem, Kaliforniya'daki Lawrence Livermore Ulusal Laboratuvarı'nın National Ignition Facility (NIF) deneylerine dayanıyor. NIF, şu ana kadar harcanan enerjiden daha fazlasını üreten dünyadaki tek kontrollü füzyon reaksiyon merkezi olma özelliğini taşıyor.

Şirket, tasarımı basitleştirmek amacıyla NIF deneylerindeki karmaşık altın silindirlerden vazgeçerek "doğrudan sürücü" (direct drive) sistemini kullanıyor. Bu yöntemde lazerler yakıt kapsülünü doğrudan sıkıştırarak reaktör verimliliğini artırıyor. NIF yılda sadece 400 lazer atışı yaparken, Focused Energy ticari amaçlarla saniyede 10, yani günde 864.000 atış yapmayı hedefliyor.

Yatırım turuna Alman enerji devi RWE ana yatırımcı olarak katıldı. Süreçte ayrıca SPRIND inovasyon ajansı ve Avrupa İnovasyon Konseyi fonu da yer aldı. Focused Energy, Lighthouse adını verdiği ilk gösterim sistemini Almanya'daki eski bir nükleer santral sahasında kurmayı amaçlıyor.

Füzyon enerjisi pazarı bu yıl yatırımcıların odağında yer alıyor. Yakın zamanda Thea Energy 100 milyon dolar, Inertia Enterprises ise 450 milyon dolar yatırım almıştı. Focused Energy, bu rekabetçi ortamda lazer teknolojisi ile liderliği hedefliyor.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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