Uber robotaksilerde unutulan ilginç eşyaların listesini açıkladı

·101·Teknoloji
Uber robotaksilerde unutulan ilginç eşyaların listesini açıkladı

Uber şirketi geleneksel "Lost & Found Index" raporunu sundu. Son 10 yılda yolcular tarafından unutulan eşyaların listesi, toplumun kendine özgü antropolojik manzarasını yansıtıyor. Bu yılki raporda ana odak noktası yeni bir yön olan robotaksiler oldu. Şirketin açıklamasına göre, geçen yıl boyunca sürücüsüz araçlarda binlerce eşya unutuldu. Techcrunch.com bu konuda haber veriyor.

Robotaksilerde unutulan eşyalar arasında akıllı telefon, cüzdan ve anahtar gibi sıradan eşyaların yanı sıra beklenmedik eşyalar da bulunuyor. Örneğin, bir takım takma diş, "I Heart Hot Dads" yazılı çanta, "Emotional Support Human" yazılı mavi şapka, Squishmallow oyuncakları ve Charli XCX posteri bunlar arasında yer alıyor. Bu tür durumlar, robotaksilerin Uber ağında ne kadar yaygınlaştığını gösteriyor.

Şu anda Uber, AV (otonom araçlar) iş kolunu genişletiyor. Mart 2025'te Austin şehrinde "Waymo on Uber" hizmetinin başlatılmasıyla bu sektör yeni bir aşamaya geçti. Ayrıca şirket Atlanta, Las Vegas ve Dallas gibi şehirlerde Waymo, Motional ve Avride gibi ortaklarla çalışıyor. Sürücü olmasa bile, kayıp eşya iade sistemi etkin bir şekilde kurulmuştur.

Yolcu robotakside bir eşyasını unutursa, iade süreci normal yolculuklarla aynıdır: uygulama üzerinden müşteri destek merkezine başvurulur. Eşya bulunduktan sonra kullanıcı, 15 dolar karşılığında Uber Courier ile teslimat hizmetinden yararlanabilir veya eşyayı şahsen AV deposundan alabilir.

Uber, 2029 yılına kadar dünyanın en büyük otonom yolculuk operatörü olmayı hedefliyor. Şirket, yıl sonuna kadar dünyanın 15 şehrinde robotaksi hizmetlerini başlatmayı planlıyor. Uber Autonomous Solutions birimi ise sürücüsüz kamyonlar ve teslimat robotları için yazılım ve servis hizmetleri sunmaktadır.

UberRobotaksiWaymoTeknolojiOtonom Taşıt
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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