Dünyanın En Büyük Özel Lazer Sistemi Çalıştırıldı

·55·Teknoloji
Dünyanın En Büyük Özel Lazer Sistemi Çalıştırıldı

Termonükleer enerji alanındaki Xcimer Energy girişimi, Çarşamba günü Phoenix lazer sistemini çalıştırdığını duyurdu. Şirket yetkilileri, bu cihazın dünyanın en büyük özel lazeri olduğunu belirtiyor. Xcimer projesi, 2022 yılında kontrollü bir termonükleer reaksiyonda harcanandan daha fazla enerji elde edilebileceğini kanıtlayan National Ignition Facility (NIF) deneyine dayanmaktadır. Techcrunch.com'un haberine göre .

NIF teknolojisi, 192 lazer ışınını küçük bir yakıt hedefine yönlendirerek çalışır. Lazer enerjisi hedefi sıkıştırarak atomların birleşmesine ve enerji açığa çıkmasına neden olur. Xcimer ise bu konsepti daha güçlü ve basit lazerler kullanarak ticari açıdan uygulanabilir hale getirmeyi hedefliyor. Şirketin planına göre, mikrosaniyeler içinde darbe üreten iki lazer sistemi, yakıtı nanosaniyeler içinde sıkıştıracak.

Phoenix sistemi, geleceğin enerji santraline doğru atılmış önemli bir adımdır. Yarı iletken üretiminde kullanılan excimer amplifikasyon teknolojisini kullanır, ancak çok daha yüksek bir güce sahiptir. Tam güçte bu kripton florür lazeri 1 kilojoule enerji üretir ve çekirdeği 38 metre uzunluğundadır. Bu, özel sektör için bir rekor olsa da, ticari bir istasyon için 12 megajoule'den fazla güç gereklidir.

Xcimer Energy, prototipi 2028'e kadar tamamlamayı ve 2030'ların ortalarında ilk ticari termonükleer enerji santralini inşa etmeyi planlıyor. Bu teknoloji başarıyla hayata geçirilirse, insanlığı neredeyse sınırsız ve temiz bir enerji kaynağı ile sağlayabilir.

Xcimer EnergyPhoenix LazerTermonükleer EnerjiTeknolojiNIF
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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