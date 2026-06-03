VKontakte yeni mimariye geçti: Site hızı önemli ölçüde arttı

VKontakte ekibi, web sitesinin ana bölümlerini Single Page Application (SPA) yeni mimarisine geçirme sürecini tamamladı. Geliştiricilere göre bu güncelleme, sayfanın ilk yükleme süresini %25 hızlandırdı ve bölümler arası geçiş süresi 3,5 kat azaldı. Ixbt.com haber veriyor.

Bu değişiklikler; haber akışı, profiller, topluluklar, mesajlaşma, arkadaşlar, klipler, fotoğraflar ve market bölümleri dahil olmak üzere kullanıcıların temel senaryolarını kapsıyor. Yeni mimariye geçilmeden önce web sürümündeki birçok işlem klasik modele göre çalışıyordu: bir bölüm açıldığında sayfa sunucu yanıtını bekliyor ve ancak bundan sonra ekranda tam olarak görüntüleniyordu.

Artık VKontakte, sayfa yapısını — örneğin üst paneli, gezinmeyi ve bölüm iskeletini kullanıcıya daha hızlı gösteriyor ve ardından içeriği dolduruyor. Bu sayede kullanıcılar hizmetle etkileşime daha erken başlıyor ve bölümler arası geçişlerde boş ekranla karşılaşmıyor.

Değişiklikler yazılım geliştirme sürecini de etkiledi: Ekip, VKontakte tasarım sistemi temelinde bileşen tabanlı bir yaklaşım entegre etti. Bu, arayüzlerin hazır bloklardan oluşturulmasını sağlayarak güncelleme yayınlama hızını ve tutarlı bir stili garanti ediyor.