Güneş'te En Yüksek X Sınıfı Patlama Meydana Geldi: Dünya'ya Plazma Akışı Geliyor

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Güneş'te En Yüksek X Sınıfı Patlama Meydana Geldi: Dünya'ya Plazma Akışı Geliyor

Güneş'in 4455 numaralı aktif bölgesinde en yüksek X1.0 seviyesinde güçlü bir patlama kaydedildi. Bu, son zamanlarda meydana gelen üçüncü büyük olay olup, öncesinde M9.3 ve M7.7 seviyesinde patlamalar gözlemlenmişti. Uzmanlara göre, bu süreçlerin sonucunda Dünya'ya doğru devasa plazma bulutları yöneldi. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Rusya Bilimler Akademisi Uzay Araştırmaları Enstitüsü (IKI) ve Güneş-Yer Fiziği Enstitüsü (ISZF) laboratuvarı verilerine göre, sabah saatlerindeki iki plazma püskürmesi Dünya'ya doğru hareket ediyor. Patlamalar arasındaki zaman aralığı kısa — yaklaşık 5,5 saat olduğu için, iki bulut yolda birleşerek iki çekirdekli daha büyük bir kütleye dönüşebilir.

Böyle bir senaryo, gezegenimizin manyetosferi üzerindeki etki olasılığını önemli ölçüde artırıyor. Mevcut hesaplamalara göre, Dünya'ya "çifte darbe" perşembeyi cumaya bağlayan gece bekleniyor. İlk yoğun çekirdeğin Taşkent saatiyle yaklaşık 00:00 civarında, ikincisinin ise saat 04:00 sularında ulaşması tahmin ediliyor.

Tahminlere göre, G3–G4 seviyesinde, yani güçlü ve çok güçlü manyetik fırtınalar meydana gelebilir. Bilim insanları, plazma akışının yörüngesinin neredeyse kesin olduğunu ve etkinin cepheden olacağını belirtiyor. Mevcut mevsimde kutup ışıklarını gözlemleme olasılığı düşük olsa da, uzmanlar bunu tamamen reddetmiyor.

GüneşManyetik FırtınaUzayAstronomiDünya
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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