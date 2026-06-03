Coralogix yapay zeka ajanlarını izlemek için 200 milyon dolar yatırım aldı

İsrail'de kurulan ve genel merkezi Boston'da bulunan Coralogix girişimi, yeni finansman turunda 200 milyon dolar yatırım aldı. Şirket, yapay zeka ajanlarının yaygınlaşmasının otonom yazılım sistemlerini izleme, sorun giderme ve yönetme amacıyla yeni nesil araçlara olan talebi artırdığına inanıyor. Techcrunch.com bu haberi duyurdu.

F serisindeki bu finansman, Coralogix'in 115 milyon dolar topladığı E serisinden sadece 11 ay sonra gerçekleşti. Bu durum, yatırımcıların yapay zeka altyapısı şirketlerine ilgisinin ne kadar hızlı arttığını gösteriyor. Yeni turun ardından girişimin toplam değeri 1,6 milyar dolara ulaştı. Yatırım turunu Advent ve Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB) yönetti.

2014 yılında kurulan Coralogix, şirketlerin loglar, metrikler ve izler gibi operasyonel verileri analiz ederek yazılım sistemlerinin durumunu izlemesine yardımcı oluyor. Platform şu anda IBM, Tradeweb ve JFrog dahil olmak üzere dünya genelinde 5000'den fazla müşteri tarafından kullanılıyor. Şirket, Datadog, New Relic ve Splunk gibi devlerle rekabet ediyor.

Coralogix'in kurucusu ve CEO'su Ariel Assaraf'a göre, kurumsal müşterilerin yarısından fazlası artık olayları araştırmak için Olly adlı bir yapay zeka ajanını veya kendi yapay zeka modellerini kullanıyor. Mühendisler geleneksel paneller (dashboards) yerine yapay zeka asistanları ve komut satırı arayüzü (CLI) üzerinden etkileşime geçmeye yöneliyor.

Şirket, geçen yıl gelirini %60'tan fazla artırdığını ve yıllık gelirinin 100 milyon doları aştığını açıkladı. Coralogix'in şu anda dünya genelinde 600'den fazla çalışanı bulunuyor ve yeni fonların yapay zeka ürünlerini geliştirmek, güvenlik çözümleri ve küresel genişleme için harcanması planlanıyor.