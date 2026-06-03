Meta WhatsApp Business için Yapay Zeka Ajanını Küresel Olarak Başlattı

·55·Teknoloji
Meta WhatsApp Business için Yapay Zeka Ajanını Küresel Olarak Başlattı

Yıllardır WhatsApp, dünya genelinde her ölçekteki işletme için temel iletişim aracı olmuştur. Şimdi Meta, bu platformu küçük ve orta ölçekli işletmeler için tam teşekküllü bir iş aracına dönüştürmek amacıyla yapay zeka teknolojilerini entegre ediyor. Çarşamba günü şirket, Meta Business Agent adlı müşteri destek botunu WhatsApp içinde küresel olarak kullanıma sunduğunu duyurdu. Techcrunch.com bu haberi veriyor.

Bu proje, Meta tarafından Hindistan ve Meksika gibi ülkelerde yaklaşık iki yıl süren testlerden sonra halka sunuldu. Meta'nın verilerine göre, yapay zeka ajanı müşteri sorularını yanıtlayabiliyor, ürün önerebiliyor, randevu oluşturabiliyor, satış taleplerini sınıflandırabiliyor ve gerektiğinde iletişimi canlı bir operatöre yönlendirebiliyor. Ayrıca, bu bot Instagram DMs sisteminde de devreye alınıyor.

Şu anda şirket, Business Agent aracılığıyla gece saatlerinde gerçekleşen sohbetlere ilişkin günlük raporlar ve analizler sunma özelliğini test ediyor. Bu imkan WhatsApp Business, Instagram Pro, Messenger ve Meta Business Suite platformlarındaki seçili hesaplar için açık. Gelecekte ajana pazar araştırması yapma, ürün özelliklerini vurgulama ve kullanıcı takvimini yönetme gibi işlevlerin eklenmesi bekleniyor.

Meta, büyük işletmeler için Shopify, Zendesk ve Shopee gibi sistemlere bağlanan özel ajanlar oluşturma platformu üzerinde de çalışıyor. Şirket, bu yapay zeka hizmetini kullanmak için WhatsApp Business Premium aboneliği kapsamında ücret almayı planlıyor. Büyük işletme temsilcileri ise ajan kullanımından kaynaklanan token miktarına göre ödeme yapacaklar.

MetaWhatsAppYapay ZekaInstagramİş Dünyası
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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