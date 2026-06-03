2026'nın En Büyük Siber Saldırıları ve Veri Sızıntıları

2026 yılının geride kalan dönemine bakıldığında, siber güvenlik konuları küresel savaşlar, iklim krizi ve yeni pandemilerin gölgesinde kalmış gibi görünebilir. Ancak siber güvenlik, dünya sahnesindeki olayların önemli bir barometresi olmaya devam etmektedir. Botnetler Batı'ya yönelik dijital saldırıları yoğunlaştırırken, hükümetler vatandaşların verilerini ve altyapılarını tüm nüfusa karşı bir silah olarak kullanmaktadır. Aynı zamanda, finansal motivasyonlu hackerlar kamu ve özel sektöre zarar vererek büyük fidyeler talep etmeye devam etmektedir. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

ABD'de Elon Musk liderliğindeki Hükümet Verimliliği Departmanı'nın (DOGE) federal kurumları reforme etme sürecinde yapılan hatalar nedeniyle ortaya çıkan veri sızıntısı hala araştırılıyor. Sosyal Güvenlik İdaresi'ne (SSA) ait en gizli verilere ne olduğu bilinmiyor. Verilere göre DOGE, neredeyse tüm yaşayan Amerikalıların sosyal güvenlik numaralarını ve kişisel verilerini içeren bir veritabanını korumasız bir üçüncü taraf sunucusuna yükledi. Bu, ABD tarihindeki en büyük veri hırsızlığı olabilir.

Avrupa'da da durum oldukça karmaşık. Rusya bağlantılı hacker grupları Polonya, İsveç ve Norveç'in enerji ve su temin sistemlerine saldırdı. Polonya'nın elektrik şebekeleri ve su arıtma tesisleri kötü amaçlı yazılımların hedefi olurken, Norveç'te barajlara yapılan saldırı sonucunda büyük miktarda su israf edildi. Bu tür hibrit savaş eylemleri dijital dünyanın ötesine geçerek nüfusun gerçek hayatını tehdit etmektedir.

Son zamanlarda ABD ve İsrail'in İran'a karşı savaşı bağlamında, İranlı hackerların ABD'nin kritik altyapılarına saldırabileceğine dair uyarılar yapılıyor. Özellikle özel su işletmeleri en zayıf noktalar olarak öne çıkıyor, çünkü çoğu en temel siber güvenlik korumasına bile sahip değil. 2026'nın ortalarına gelindiğinde, dijital saldırılar ve hibrit savaşlar dünya güvenliğine ciddi tehdit oluşturmaya devam etmektedir.