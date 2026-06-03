Wander: İnternetin “küçük dünyasını” keşfetmek için yeni araç

Arama motorlarının yapay zeka çıktıları ve ticari içerikle dolduğu günümüzde, interneti eskisi gibi samimi ve “insani” yapmaya çalışan projeler artıyor. Bu girişimlerden biri olan Wander Console, açık kaynaklı ve bağımsız barındırmaya dayalı bir web konsoludur. Bu araç, kullanıcılara bağımsız geliştiriciler ve yaratıcılar tarafından önerilen ilginç siteleri kolayca bulma imkanı sunar. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Londralı geliştirici Susam Pal tarafından oluşturulan Wander projesi, StumbleUpon gibi klasik araçlardan ilham almıştır. Pal’a göre, Kagi arama motorunun “küçük web” aracını gördükten sonra bu fikri daha da geliştirmeye karar vermiştir. Wander sadece blogları değil, aynı zamanda sıra dışı mini uygulamaları, oyunları ve kişisel web projelerini de kapsar.

Wander sistemini kullanmak çok basittir: site sahibinin kaynağına iki dosya (index.html ve wander.js) yüklemesi yeterlidir. Karmaşık veritabanları veya sunucu kodları içermez, GitHub Pages üzerinden bile çalıştırılabilir. Siteye yerleştirilen “Wander” düğmesine basıldığında, sistem kullanıcıyı rastgele başka bir ilginç ve yaratıcı siteye yönlendirir.

Şu anda birçok kullanıcı konsollarını kendine özgü bir şekilde özelleştiriyor. Örneğin, bazıları retro tarzı tasarımları seçerken, diğerleri yalnızca belirli bir isme sahip kişilerin oluşturduğu sitelerin listesini oluşturdu. Bu tür projeler, internetin ilk dönemlerindeki yaratıcı ortamı ve Geocities gibi platformların sunduğu özgürlüğü geri getirmeyi amaçlıyor.