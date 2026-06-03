Uzayda Çifte Fırlatma: SpaceX Bir Günde İki Falcon 9 Roketi Gönderecek

·58·Teknoloji
Uzayda Çifte Fırlatma: SpaceX Bir Günde İki Falcon 9 Roketi Gönderecek

Bugün, 3 Haziran 2026'da SpaceX, Starlink uydularıyla donatılmış iki Falcon 9 roketini aynı anda fırlatmayı planlıyor. İlk fırlatma Taşkent saatiyle 13:02'de Florida'daki Cape Canaveral'dan (SLC-40) gerçekleştirilecek. Bu roket alçak Dünya yörüngesine 29 uydu taşıyacak. Ixbt.com'un haberine göre.

İkinci fırlatma ise Taşkent saatiyle 19:00'da Kaliforniya'daki Vandenberg Üssü'nden (SLC-4E) başlayacak. Bu kez yörüngeye 24 cihaz daha gönderilecek. Böylece, tek bir günde Starlink ağına toplam 53 yeni uydu eklenecek. Bu durum, kuzey yarımküre ve deniz rotalarındaki uzak bölgelerde yüksek hızlı internet kapsamasını önemli ölçüde iyileştirecek.

Görev sonunda her iki Falcon 9 roketinin de ilk kademelerinin okyanustaki insansız gemilere iniş yapması bekleniyor. SpaceX'in bu yeniden kullanılabilir teknolojisi, fırlatma maliyetlerini düşürüyor ve uçuşların neredeyse her gün gerçekleştirilmesini sağlıyor.

2026 yılında SpaceX onlarca Starlink görevini başarıyla tamamladı ve yörüngedeki aktif uydu sayısı on bini aştı. Şirket genellikle her üç günde bir fırlatma yaptığı için bu tür "çifte fırlatmalar" şimdilik nadir görülen bir olaydır.

SpaceXFalcon 9StarlinkElon MuskUzay
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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