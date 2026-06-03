Telif hakkı anlaşmazlıklarına rağmen Suno 400 milyon dolar yatırım aldı

Yapay zeka kullanarak müzik üreten Suno girişimi, Çarşamba günü 400 milyon dolarlık D serisi yatırım turunu tamamladığını duyurdu. Bu finansman sonrasında şirketin piyasa değeri 5,4 milyar dolara ulaştı. Dikkat çekici olan, sadece yedi ay önce Suno'nun 2,45 milyar dolar değerinde olmasıdır; bu durum, yatırımcıların devam eden davalara rağmen şirketin geleceğine olan yüksek güvenini göstermektedir. Techcrunch.com haber verdi.

Şirketin yasal sorunları oldukça ciddi. Suno, yapay zeka modellerini telif hakkıyla korunan şarkılar üzerinde eğittiğini kabul etti. Girişim temsilcileri bunu "adil kullanım" doktrinine uygun görse de, Universal Music Group (UMG), Sony ve Almanya merkezli GEMA kurumu şirkete karşı davalarını sürdürüyor. Warner Music Group (WMG) ise Kasım ayında Suno ile lisans anlaşması imzalayarak uzlaşmaya vardı.

Başlangıçta Sony ve UMG, şirketi 560 eseri izinsiz kullanmakla suçlamıştı. Ancak geçen ay plak şirketleri iddialarını genişleterek, eğitim sürecine izinsiz olarak 61.000'den fazla şarkının daha dahil edildiğini açıkladı. Buna rağmen, Suno kullanıcı sayısı artmaya devam ediyor ve uygulama App Store müzik kategorisinde üst sıralarda yer alıyor.

Billboard verilerine göre, kullanıcılar Suno platformunda her gün 7 milyondan fazla şarkı oluşturuyor. Yeni yatırım turuna Bond Capital liderlik ederken, IVP, Forerunner, Union Square Ventures ve diğer büyük fonlar da katıldı. Şirket açıklamasında sektör temsilcileri ve yapımcılarla iş birliğinden memnuniyet duyduğunu belirtti ancak belirli isimleri açıklamadı.