ABD Mahkemesi Atmosfer Araştırma Merkezinin Kapatılmasını Durdurdu

ABD federal mahkemesi, Donald Trump yönetiminin Ulusal Atmosfer Araştırmaları Merkezi'ni (National Center for Atmospheric Research, NCAR) süper bilgisayar kompleksi üzerindeki kontrolünden mahrum etme girişimini geçici olarak engelledi. Bu karar, iklim ve hava durumu araştırmalarında dünyanın en prestijli bilimsel kurumlarından biri için önemli bir zafer oldu. İhtilaflı süreç, hükümetin geçen yılın Aralık ayında beklenmedik bir şekilde NCAR yönetim yapısını feshetme ve Wyoming eyaletindeki süper bilgisayar merkezini başka bir operatöre devretme niyetini açıklamasıyla başlamıştı. Ixbt.com'un haberine göre.

Davayı inceleyen Yargıç Brooke Jackson, Ulusal Bilim Vakfı'nın (National Science Foundation, NSF) kamuoyu tartışmaları tamamlanmadan merkezin başka ellere geçirilmesi konusunda nihai kararı aldığı sonucuna vardı. Mahkeme belgelerine göre, ajans temsilcileri Şubat ayında yönetim organizasyonunu karardan haberdar etmişti; oysa geri bildirim toplama süreci henüz devam ediyordu. Mahkeme, devlet kurumlarının süper bilgisayar merkezini başka bir operatöre devretme nedenlerini inandırıcı bir şekilde açıklayamadığını özellikle vurguladı.

Mahkeme kararında ajansın eylemleri "temelsiz ve keyfi" olarak değerlendirildi; bu durum, federal kurumların faaliyetlerini düzenleyen İdari Usul Yasası kurallarını ihlal edebilir. NCAR'ı yöneten UCAR organizasyonu, geleceğe dair belirsizlikler nedeniyle nadir bulunan teknik uzmanların işten ayrıldığını ve bunun kuruma gerçek zarar verdiğini mahkemeyi ikna etmeyi başardı. Sonuç olarak mahkeme, dava nihai karara bağlanana kadar süper bilgisayar kompleksinin zorunlu olarak başka bir tarafa devredilmesini yasakladı.

Buna rağmen, NCAR için tüm riskler ortadan kalkmış değil. Dava dosyalarında merkezin bölünmesi, bazı bilimsel programların başka kuruluşlara devredilmesi ve hatta Colorado'daki genel merkezin satılması gibi planların da bulunduğu belirtiliyor. Hatırlatmak gerekir ki, Aralık 2025'te Donald Trump yönetimi merkezi iklim değişikliği konusunda "panik yaratan tahminler" yaymakla suçlamış ve yeniden yapılandırma niyetini bildirmişti. Bilim camiası bu adımları, ABD'nin iklim araştırma kapasitesini zayıflatma girişimi olarak değerlendiriyor.