Yandex Pogoda uygulamasında hava durumuna tepki vermek için çıkartmalar eklendi

·0·Teknoloji
Yandex Pogoda uygulamasında hava durumuna tepki vermek için çıkartmalar eklendi

Yandex Pogoda mobil uygulamasında, hava koşullarına yönelik kolektif duyguları ifade etmeye olanak tanıyan yeni bir sistem başlatıldı. Artık ana ekranda, şehirdeki kullanıcıların çoğu tarafından gönderilen en popüler çıkartma görüntüleniyor. Bu özellik, insanların mevcut havayı nasıl algıladığını bir bakışta anlamaya yardımcı oluyor. Bu bilgiyi Ixbt.com aktarıyor .

Tepkileri gerçek zamanlı olarak takip etmek için özel bir çıkartma "akışı" oluşturuldu. Kendi ruh halini paylaşmak için kullanıcının ana ekrandaki mevcut çıkartmaya tıklaması, koleksiyondan uygun olanı seçmesi ve göndermesi yeterli. Bir kişi tarafından gönderilebilecek çıkartma sayısı sınırsızdır.

Ayrıca uygulamada, farklı bölgelerdeki sakinlerin hava durumuna karşı ruh hallerini karşılaştırabileceğiniz özel bir harita da bulunuyor. Şu anda bu özellik 30 şehirde çalışıyor, ancak gelecekte bu listenin genişletilmesi bekleniyor.

Koleksiyonda yağmurlu veya alerjik günler için "lastik çizmeli güvercin" veya tozlu havaya işaret eden çıkartmalar dahil olmak üzere çeşitli eğlenceli tepkiler yer alıyor. Bu güncelleme, kullanıcılar arasındaki etkileşimi artırmaya hizmet ediyor.

YandexMobil UygulamaTeknolojiHava DurumuÇıkartmalar
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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