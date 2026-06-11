Intel dizüstü bilgisayar fiyatlarını keskin bir şekilde düşürmenin yeni bir yolunu buldu

Intel, Wildcat Lake nesli işlemcileri temel alan maksimum uygun fiyatlı dizüstü bilgisayarlar yaratmayı amaçlayan Firefly projesinin yeni detaylarını açıkladı. Intel Müşteri Çözümleri Kıdemli Direktörü Nish Neelalojanan'a göre, projenin temel fikri bugün akıllı telefon üretiminde kullanılan altyapıdan yararlanmaya dayanıyor. Bu, bileşen maliyetlerini önemli ölçüde düşürmeyi ve yeni cihazların pazara sunulmasını hızlandırmayı mümkün kılacak. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Gelecek dizüstü bilgisayarların temeli olarak, 6 çekirdekli Intel Core 5 320 dahil olmak üzere Wildcat Lake işlemcileri seçildi. Bu CPU, iki yüksek performanslı ve dört enerji tasarruflu çekirdeğin yanı sıra iki Xe3 çekirdekli iGPU grafik birimine sahip. Şirket, akıllı telefon üretimi konusunda uzmanlaşmış Çinli fabrikalarla iş birliği içinde dizüstü bilgisayarların referans tasarımlarını geliştirdi.

Sergilenen prototiplerden biri, sadece 12,9 mm kalınlığında metal bir kasa ve modern bağlantı noktaları seti (iki USB-C, bir USB-A ve HDMI) ile donatılmış durumda. Cihazı daha da ucuzlatmak için Intel, tek bir ince bakır ısı borusundan oluşan yeni bir soğutma sistemi ve arayüzleri anakarta bağlamak için daha ekonomik bir kablo tasarımı geliştirdi.

Bir diğer önemli husus ise dizüstü bilgisayarlarda başlangıçta akıllı telefonlar için tasarlanmış bellek modüllerinin kullanılacak olmasıdır. Intel uzmanlarına göre, akıllı telefon endüstrisi teknolojilerini bilgisayar dünyasına taşımak, dizüstü bilgisayar maliyetlerini birkaç kat düşürmeye yardımcı olacak.