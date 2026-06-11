Coinbase ajanları artık bağımsız ticaret yapabilir ve hizmetler için ödeme yapabilir

İnternette yapay zeka ajanlarının trafiği insan trafiğini aşarken, Coinbase kullanıcılar adına işlem yapan yeni bir araç tanıttı. Robinhood platformunun benzer bir özellik duyurmasından birkaç gün sonra Coinbase, kendi ajanlarını başlattı. Bu ajanlar sadece alım satım yapmakla kalmıyor, aynı zamanda premium araştırmalar için de bağımsız olarak ödeme yapabiliyor. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Kullanıcılar, ajanı ana hesaplarına entegre edebilir veya güvenlik amacıyla ayrı bir "sandbox" ortamında çalıştırabilirler. Ajan, Coinbase Advanced platformundaki TradingView grafikleri gibi profesyonel araçları kullanarak portföyü yeniden dengeleyebilir, yatırım tezlerini takip edebilir veya kripto para ticareti konusunda tavsiyelerde bulunabilir. Sistem şu anda spot ve türev piyasalarda çalışmakta olup, gelecekte hisse senetleri ve tahmin piyasalarının da eklenmesi planlanmaktadır.

Yeni araç; AWS, Anthropic, Circle ve Near iş birliğiyle geliştirilen açık x402 ödeme protokolünü kullanıyor. Bu standart, ajanın herhangi bir giriş veya abonelik gerektirmeden premium araştırma verileri ve işlem gücü için ödeme yapmasını sağlıyor. Ayrıca Coinbase, bu ajanları ChatGPT veya Claude gibi platformlarda MCP sunucusu aracılığıyla çalıştırma imkanı da yarattı.

Coinbase temsilcisi Lincoln Murr'a göre şirket, internetin büyük bir kısmının ajanlar tarafından yönetildiği bir gelecek için ürün geliştiriyor. Aynı zamanda Visa ve OpenAI gibi devler de ajan tabanlı ödemeler üzerinde çalışıyor. Finansal İstikrar Kurulu (FSB) ise bu tür teknolojilerin gelişimiyle ilgili riskleri azaltmak için güçlü koruma önlemlerinin gerekli olduğunu vurguluyor.