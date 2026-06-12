SpaceX rekora yaklaşıyor: Falcon 9 aşaması 34. kez uzaya uçtu

Bugün, 11 Haziran'da SpaceX, Starlink uydularının bir sonraki grubunu yörüngeye çıkarmak için Falcon 9 roketini başarıyla fırlattı. Fırlatma, Kaliforniya'daki Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nün SLC-4E kompleksinden yerel saatle gerçekleştirildi. Starlink 17-44 görevi kapsamında 24 internet uydusu Dünya yörüngesine taşındı. Bu haberi Ixbt.com bildiriyor .

Uçuş normal seyrinde gerçekleşti ve tüm cihazlar roketin ikinci aşamasından başarıyla ayrıldı. Bu görevin ana özelliği, B1071 numaralı ilk aşamanın operasyonel ömrü boyunca 34. kez uzaya uçmuş olmasıdır. Bu, yeniden kullanılabilirlik teknolojisi açısından dünya rekoruna çok yakın bir sonuçtur.

Görevini tamamladıktan sonra roket aşaması Dünya'ya döndü ve Pasifik Okyanusu'nda bulunan “Of Course I Still Love You” (OCISLY) otonom deniz platformuna başarıyla iniş yaptı. Bu, SpaceX'in yeniden kullanılabilirlik programının ne kadar etkili olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Roket aşamalarının yeniden kullanılması, şirketin fırlatma maliyetlerini önemli ölçüde düşürmesine ve Starlink yörünge takımyıldızını oluşturma hızını yüksek tutmasına olanak tanıyor. Şu anda mutlak rekor, 35 kez uzaya uçan B1067 hızlandırıcısına ait. İlginç bir şekilde, bu rekor uçuş sadece üç gün önce gerçekleşmişti.