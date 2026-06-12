SpaceX rekora yaklaşıyor: Falcon 9 aşaması 34. kez uzaya uçtu

·38·Teknoloji
SpaceX rekora yaklaşıyor: Falcon 9 aşaması 34. kez uzaya uçtu

Bugün, 11 Haziran'da SpaceX, Starlink uydularının bir sonraki grubunu yörüngeye çıkarmak için Falcon 9 roketini başarıyla fırlattı. Fırlatma, Kaliforniya'daki Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nün SLC-4E kompleksinden yerel saatle gerçekleştirildi. Starlink 17-44 görevi kapsamında 24 internet uydusu Dünya yörüngesine taşındı. Bu haberi Ixbt.com bildiriyor .

Uçuş normal seyrinde gerçekleşti ve tüm cihazlar roketin ikinci aşamasından başarıyla ayrıldı. Bu görevin ana özelliği, B1071 numaralı ilk aşamanın operasyonel ömrü boyunca 34. kez uzaya uçmuş olmasıdır. Bu, yeniden kullanılabilirlik teknolojisi açısından dünya rekoruna çok yakın bir sonuçtur.

Görevini tamamladıktan sonra roket aşaması Dünya'ya döndü ve Pasifik Okyanusu'nda bulunan “Of Course I Still Love You” (OCISLY) otonom deniz platformuna başarıyla iniş yaptı. Bu, SpaceX'in yeniden kullanılabilirlik programının ne kadar etkili olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Roket aşamalarının yeniden kullanılması, şirketin fırlatma maliyetlerini önemli ölçüde düşürmesine ve Starlink yörünge takımyıldızını oluşturma hızını yüksek tutmasına olanak tanıyor. Şu anda mutlak rekor, 35 kez uzaya uçan B1067 hızlandırıcısına ait. İlginç bir şekilde, bu rekor uçuş sadece üç gün önce gerçekleşmişti.

SpaceXFalcon 9StarlinkUzayTeknoloji
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

ABD'de atmosferdeki CO2'den havacılık yakıtı üretimi başladıABD'de atmosferdeki CO2'den havacılık yakıtı üretimi başladıBugün, 06:53Avataar, Hindistan için uygun fiyatlı ve hızlı video AI modeli Varya'yı tanıttıAvataar, Hindistan için uygun fiyatlı ve hızlı video AI modeli Varya'yı tanıttıBugün, 05:51OpenAI ve Visa, yapay zeka ajanları için ödeme sistemi geliştiriyorOpenAI ve Visa, yapay zeka ajanları için ödeme sistemi geliştiriyorBugün, 05:23Equal AI, Hintlileri gereksiz aramalardan korumak için 30 milyon dolar yatırım aldıEqual AI, Hintlileri gereksiz aramalardan korumak için 30 milyon dolar yatırım aldıBugün, 04:53SpaceX IPO arifesinde: SPV yapıları yatırımcılar için risk oluşturuyorSpaceX IPO arifesinde: SPV yapıları yatırımcılar için risk oluşturuyorBugün, 02:52Theker evrensel fabrika robotları üretmek için 85 milyon dolar yatırım aldıTheker evrensel fabrika robotları üretmek için 85 milyon dolar yatırım aldıBugün, 01:53
İlanlarİş birliği
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

Google yapay zekası neden kendi adını doğru yazamıyor?
Google yapay zekası neden kendi adını doğru yazamıyor?
Bilim insanları insan saçı kalınlığından 10 bin kat daha ince güneş hücreleri geliştirdi
Bilim insanları insan saçı kalınlığından 10 bin kat daha ince güneş hücreleri geliştirdi
Honor 600 Super Edition ve Honor 600 Pro tanıtım öncesi sızdırıldı
Honor 600 Super Edition ve Honor 600 Pro tanıtım öncesi sızdırıldı
Honor 600 Pro Çin'de tanıtıldı: 200 MP kamera ve 8000 mAh batarya
Honor 600 Pro Çin'de tanıtıldı: 200 MP kamera ve 8000 mAh batarya
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera ve 8600 mAh batarya ile
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera ve 8600 mAh batarya ile
iPhone 18 Pro renkleri belli oldu: Koyu vişne rengi ana trend olacak
iPhone 18 Pro renkleri belli oldu: Koyu vişne rengi ana trend olacak
Mars toprağından yapı malzemesi üreten mikroplar keşfedildi
Mars toprağından yapı malzemesi üreten mikroplar keşfedildi
Galaxy S23, S24 ve S25 Ultra modelleri One UI 8.5 özelliklerinden mahrum kaldı
Galaxy S23, S24 ve S25 Ultra modelleri One UI 8.5 özelliklerinden mahrum kaldı