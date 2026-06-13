Çin'in en güçlü roketi yeni nesil haberleşme uydusunu yörüngeye fırlattı

·0·Teknoloji
Çin'in en güçlü roketi yeni nesil haberleşme uydusunu yörüngeye fırlattı

Çin, Perşembe günü yeni nesil yörünge haberleşme sistemlerinin hızını ve güvenilirliğini test etmek için tasarlanmış yeni bir test uydusunu başarıyla fırlattı. Long March 5 taşıyıcı roketi, ülkenin güneyindeki Hainan eyaletinde bulunan Wenchang Uzay Üssü'nden havalanarak 25 numaralı haberleşme uydusunu hedeflenen yörüngeye yerleştirdi. Bu bilgiyi Ixbt.com aktarıyor .

Devlet televizyonu CCTV'nin bildirdiğine göre, söz konusu cihaz temel olarak çok bantlı ve yüksek hızlı uydu haberleşme teknolojilerini test etmek için kullanılacak. Bu görev, Long March 5 serisinin 11. uçuşu ve bu yılki ilk fırlatılışı oldu. Bu roket, taşıma kapasitesi ile Çin uzay programında önemli bir yere sahiptir.

Long March 5, alçak dünya yörüngesine 25 ton, jeostasyonel yörüngeye 14 ton ve Ay görevleri için 8,25 ton yük taşıma kapasitesine sahiptir. İki aşamalı kriyojenik bir roket olan bu araç; sıvı hidrojen, sıvı oksijen ve gaz yağı ile çalışan dört hızlandırıcı ile donatılmıştır. Roketin yüksekliği 63,2 metre, çapı ise 5 metredir.

Geliştiricilere göre, bu görev sırasında operasyonel güvenilirliği artırmak için dokuz teknik iyileştirme yapıldı. Kontrol ve fırlatma süreçlerinin optimize edilmesi sayesinde roketin fırlatma rampasında kalma süresi altı günden dört güne indirildi. Bu durum, aracın Hainan'ın sıcak ve nemli iklimine ve aşırı hava koşullarına karşı dayanıklılığını artırmaktadır.

ÇinUzayLong March 5UyduTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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