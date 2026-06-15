OnePlus uygun fiyatlı akıllı telefon pazarını sarsmaya hazırlanıyor: Yeni N6 modeli duyuruldu

·19·Teknoloji
OnePlus uygun fiyatlı akıllı telefon pazarını sarsmaya hazırlanıyor: Yeni N6 modeli duyuruldu

Akıllı telefon pazarında yüksek performanslı cihazlarıyla tanınan OnePlus, bütçe dostu segmentte yeni bir devrim yaratmaya hazırlanıyor. Şirket, yeni N serisine ait OnePlus N6 modelini resmen duyurdu. Cihazın sadece fiyatıyla değil, aynı zamanda pil ömrüyle de kullanıcıları şaşırtması bekleniyor. Bu haberi Ixbt.com bildiriyor .

Yeni akıllı telefon temel olarak genç kitleye hitap ediyor ve modern tasarım ile yüksek enerji verimliliğini bir araya getiriyor. Şirket tarafından yayınlanan resmi tanıtımda, cihazın en az iki farklı renk seçeneğiyle satışa sunulacağı görülüyor. Görseldeki “Always On. Always Smooth” sloganı, akıllı telefonun uzun pil ömrüne ve arayüzün akıcı performansına işaret ediyor.

Fiyat ve teknik özellikler

OnePlus şimdilik cihazın kesin teknik özelliklerini gizli tutuyor. Ancak ixbt.com yayınının tanınmış içeriden bilgi sızdıran ismi Abishek Yadav'ın verilerine dayandırdığı habere göre, akıllı telefonun fiyatı 20 bin rupi civarında olacak. Bu da uluslararası pazarda OnePlus N6 fiyatının 200 doları aşmayacağı anlamına geliyor. Bu fiyat stratejisi, markanın uygun fiyatlı akıllı telefon pazarındaki konumunu önemli ölçüde güçlendirebilir.

Teknoloji dünyası uzmanlarının tahminlerine göre, OnePlus N6 teknik özellikleri bakımından Nord CE6 modeline oldukça yakın olacak. Dış görünüşlerinin neredeyse aynı olması bu tahminleri daha da güçlendiriyor. İçeriden bilgi sızdıran Abishek Yadav daha önce Xiaomi Mi 10T serisi akıllı telefonlar hakkında doğru bilgiler verdiği için, OnePlus hakkındaki tahminleri de güvenilir kabul ediliyor.

Özbekistan akıllı telefon pazarında OnePlus markası, kararlı yazılımı ve kaliteli işçiliği ile değer görüyor. Eğer yeni model gerçekten 200 dolardan daha düşük bir fiyata satışa çıkarsa, ülkemizdeki orta segment alıcılar için en cazip seçeneklerden biri olacağı şüphesiz. Özellikle uzun süre şarj tutan cihazlara olan yüksek talep göz önüne alındığında, OnePlus N6 satış rekorları kırabilir.

Akıllı telefonun resmi tanıtımının bu yılın 30 Haziran tarihinde yapılması planlanıyor. Tam olarak o gün tüm teknik detaylar, batarya kapasitesi ve ekran özellikleri açıklanacak. Şimdilik kullanıcılar sadece modern bir tasarım ve uygun fiyat beklentisi içindeler.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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